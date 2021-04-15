Ayvazyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ sorununun nihai çözümüne ilişkin ilkeli tutumunu yineledi

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ sorununun nihai çözümü konusundaki ilkeli tutumunu tekrar teyit etti.

Ayvazyan, Ermenistan Ulusal Meclisi’nde sorulan soruyu “İm Kaylı” fraksiyon üyesi Tatevik Hayrapetyan’ın sorusuna yanıt verdi.

“Ermenistan’ın ilkeli konumu biliniyor. Ayvazyan, “Yalnızca herkesin haklarını dikkate alan, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesine dayalı olarak Artsakh’ın statüsünü belirleyen siyasi ve müzakere edilmiş bir çözüm, çatışmanın nihai çözümü olarak kabul edilebilir” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu