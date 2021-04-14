Tiflis’te, Ermeni Soykırımı sergisi – Ermenistan Kamu Radyosu

Tiflis’te Ermeni Soykırımı’na adanmış bir sergi düzenlendi

“Gürcistan Ermeni Cemaati” tarafından Tiflis’te Özgürlük Meydanı’nda bulunan Sakrebulo (Yaşlılar Konseyi) binasının önünde düzenlenen Ermeni Soykırımı sergisinde, Ermeni Soykırımı haricinde, 2020 savaşı sonrasında tahrip edilen Artsakh’ın Ermeni mirasından da resimler sergilenmektedir.

2018’de böyle bir sergi düzenlenmişti.

Geleneğe göre, 23 Nisan’da Gürcistan’daki Türk Büyükelçiliği’ne doğru bir meşale alayı, ardından 24 Nisan’da Türkiye Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenlenmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu