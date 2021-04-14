Önce Patrikhane, sonra Ankara’da iftar

Yorgo KIRBAKİ

Uğur Ergan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaret, Bakan Çavuşoğlu’nun da katılacağı NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı sebebiyle yarına ertelendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın normalde bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaretin, NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle yarına sarktığı öğrenildi. Son anda bir değişiklik olmaz ise yarın önce İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edecek olan Dendias, Ankara’ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakanın birlikte iftar yemeği yemesi de planlanıyor. Dendias’ın gelişiyle iki yıl aradan sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyaret yapılmış olacak.

KARŞILIKLI LİBYA HAMLELERİ

Dendias’ın Ankara ziyaretinde Doğu Akdeniz ve Ege’deki sorunlar ile Libya ana gündemi oluşturacak. Ziyaret öncesi iki taraftan da özellikle Libya konusunda hamleler gelmesi dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçen hafta, Dendias da Türkiye’ye gelmeden önce Libya’ya giderken; Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü.

ERDOĞAN YANITI VERMİŞTİ

Miçotakis, Türkiye’nin 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki mutabakatının Atina tarafından tanınmadığını söylerken, Erdoğan da Yunanistan Başbakanı’na “Dibeybe de anlaşmanını Libya’nın milli menfaatlerine uygun olduğunu duyurmuştur. Ötesi bizim açımızdan lafügüzaftır” yanıtını vermişti.

İKİ BAKAN ESKİ TANIŞLAR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias yıllar öncesinden tanışıyorlar. Milletvekili olarak katıldıkları NATO Parlamenterler Asamblesi toplantılarında başlayan dostlukları var. Her iki bakan da geçmişteki açıklamalarında, bu şahsi dostluğa değindiler. İki ülke arasında temasların başlamasına Avrupa Birliği de (AB) önem verdiği duyurmuştu. Dendias’ın Türkiye’ye gelişi 16-17 Mart’ta Atina’da yapılan 62’nci tur istişare görüşmelerinden sonra netleşmişti. Çavuşoğlu, bu ziyaret sonrasında kendisinin de Yunanistan’a gideceğini söylemişti. Görüşmede ele alınması beklenen konulardan bazıları şunlar: Ege ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak gayrı resmi Kıbrıs toplantısı, azınlıklar, Yunanistan’ın FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine verdiği destek, Türkiye-AB ilişkileri. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

Hürriyet Gazetesi