Madalya töreni – Ermenistan Kamu Radyosu

Davit Grigoryan 12 tank ve 1 TOS sistemi imha etti

Artsakh savaşının şehitlerinden Davit Manveli Grigoryan ölümünden sonra “Askeri Haç” 1. derece nişanı ve “Askeri Hizmet” madalyası ile ödüllendirildi.

Artsakh Savunma Ordusu’nun N askeri birliğinde görevli olan Kıdemli Çavuş Davit Grigoryan, ölümünden sonra, anavatanını savunmadaki olağanüstü kahramanlığı ve cesareti için Artsakh Başkanının kararnamesiyle ödüllendirildi.

Açıklamada, “David, düşmanın başlattığı büyük çaplı askeri operasyonlarda 12 tank, 10 zırhlı araç, 1 istihkâm ekipmanı, 1 TOS sistem imha etti” denildi.

Kıdemli Çavuş Grigoryan 10 Ekim’de şehit düştü.

Madalyaları kahramanın yakınlarına teslim törenine Vayots Dzor valisi Ararat Grigoryan, Gladzor cemaati başkanı Armen Movsisyan, N askeri birliği komutanı Teğmen Edvin Balayan hazır bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu