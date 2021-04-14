HDP’nin tecavüzcü milletvekili Tuma Çelik beraat etti! “Yargı yanlış karar verdi! Karar hukuka aykırı”

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Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP’li Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Konuya ilişkin Tuma Çelik’in tecavüz ettiği iddia edilen mağdur kadının avukatı Adile Gürbüz yaptığı açıklamada “3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik’e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA’yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme ‘delil yetersizliğinden beraat’ verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP’li Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Tuma Çelik’in tecavüz ettiği mağdur kadının avukatı Adile Gürbüz, “Tecavüzün delili olur mu? Bu davada deliller var. Ama yargı yanlış karar verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz” dedi.

“ONLARCA DELİLİ YETERSİZ GÖREN MAHKEME ‘DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT’ VERDİ

Adile Gürbüz, şunları söyledi:

“3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik’e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA’yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme ‘delil yetersizliğinden beraat’ verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz.”

“SANIKLA MAHKEMEDE YÜZLEŞİR?”

“Hangi mağdur canını, malını, sevdiklerini kaybetme pahasına bir daha onları görmeyeceğini bilerek ‘Bu suçun mağduru oldum’ diyebilir? Sanıkla mahkemede yüzleşir? Sosyal medyada fotosu ifşa edilir?”

“ADALET NEREDE?”

“Bir anne karşısındaki milletvekiline karşı, çocuklarının kendisinin can korkusuyla 11ay kimse duymadan ‘İstifa et ve başkasının canını yakma’ deyip mücadele ediyor! Oyalandığını anlayıp şikayet ettiğinde netice beraat! Kadın zaten başvurduğu kişilerce bilerek oyalandı! Adalet nerede?”

“Tüm delillerin tartışıldığı mütalaa görmek gerekirdi. Görmedik. Tüm delillerin tartışıldığı kısa gerekçe görmeliydik, görmedik. Mağdurun 11 ay sonra yargıya gitmesi sanık lehine oluyor, onca tehdit, hakaret ve fiili saldırıya rağmen kadını şikayet etmeyenlere neden bu sorulmuyor?”

“TECAVÜZÜN DELİLİ OLUR MU? BU DAVADA DELİLLER VAR”

“Ben mağdurun avukatlığını kabul ederken mağdurun siyasi görüşünü önemsemedim. Sanığın siyasi görüşünü önemsemedim. Kadın hakları dernekleri, ne olur siz de önemsemeyin! Tecavüzün delili olur mu? Bu davada deliller var. Ama yargı yanlış karar verdi. Adalet için susmayın lütfen.”

“Hak savunusunda ilkelerinden taviz vermeyen KADEM’e teşekkür ediyoruz.”

KADEM: “BERAAT KARARINI KAMU VİCDANI KABULLENMEDİ”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılan açıklamada; beraat kararının üst mahkemece bozulacağı umut ettiklerini açıkladı.

Açıklamada; “Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada hâkim, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Yurt dışı yasağını da kaldırdı. Kamu vicdanının kabullenemediği bu beraat kararının üst mahkemece bozulacağı umuduyla davayı takipteyiz” denildi.

ÇELİK: 7 OCAK 2019 TARİHİNDE D.K. İSİMLİ KADINLA EVDE BİR GECE BİRLİKTE KALDIM”

Dokunulmazlığı kaldırılan Mardin Milletvekili Tuma Çelik; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

Çelik’in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, “7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım” ifadesini kullandığı öğrenildi.

KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!

Tuma Çelik’in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik’in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/04/14/hdpnin-tecavuzcu-milletvekili-tuma-celik-beraat-etti-yargi-yanlis-karar-verdi-karar-hukuka-aykiri?paging=8