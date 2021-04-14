Ermeni tarihçilerden Joe Biden’e Ermeni Soykırımı mektubu

Ermeni tarihçiler, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’e bir açık mektup ileterek, bu yıl 24 Nisan’daki konuşmasında net bir şekilde Soykırım teriminin kullanmasını talep etti.

Ermeni Soykırımı apaçık gerçeğini bir kez daha bilimsel açıdan kanıtlamayı hedeflemediklerini belirten tarihçiler, Türkiye’nin ısrarcı inkar politikasından ve bu temelde hep yeni soykırımcı eylemler gerçekleştirmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

Dağlık Karabağ’da yaşanan son savaşı hatırlatan uzmanlar, insanlığa ve medeniyetlere karşı işediği önceki suçları için henüz cezalandırılmayan Türkiye’nin, Karabağ’ın sivil halkına karşı uluslararası terör örgütlerini ve yeni nesil silahlar kullanarak seri katıl gibi davrandığını vurguladı.

Türkiye’nin bu davranışının, artık sadece Ermenistan için değil, tüm komşu ülkeler ve medeni dünya için tehlikeli olduğuna dikkat çeken Ermeni tarihçiler, bu suçu kendi somut hukuki adıyla Soykırım olarak adlandırılması gerektiğini, tüm diğer çözümlerin ise, katil ve kurbanın yüzleşmesini ve gerçek uzlaşmasını sağlamak yerine, adalet ve hakikatın planlı saklanması yoluyla Doğu Hitler rolüne giren Erdoğan’ın tehlikeli emellerinin büyümesine ve genişlemesine yol açacağını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI