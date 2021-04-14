“Emekçi Atlar Heykeli” önünde “Özgür atlar için yaşam hakkı” çağrısı

İzmir’de Kültürpark’ın yapımı sırasında ölen 168 atın anısına yapılan “Emekçi Atlar Heykeli” önünde açıklama yapan Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Hayvan Hakları Grubu, İzmir Barosu ve İzmir Kent Hakkı Merkezi, “Özgür atlar için yaşam hakkı” çağrısı yaptı.

1922 yılında Rum ve Ermeni mahallelerinin bulunduğu alan, İzmir Büyük Yangını’nın ardından “Yangınlık Mevkii”ne dönmüştü. Büyük yangından 12 yıl sonra yaşanmışlıklar, kül ve moloz yığınlarıyla birlikte 1934 yılında temizlenmeye başlandı.

Yangınlık Mevkii’ndeki moloz ve küllerin temizlenmesi bazı kaynaklara göre 23 ayda tamamlanmış, hafriyat kaldırma çalışmalarında kullanılan 168 atın hayatını kaybettiği aynı kaynaklar tarafından tarihe not düşülmüştü.

Moskova’daki Gorki Parkı’ndan esinlenerek inşa edilen Kültürpark ise 1 Eylül 1936 yılında hizmete açılmıştı.

EMEKÇİ ATLAR HEYKELİ

Yaşamını yitiren 168 atın anısına yapılan “Emekçi Atlar Heykeli” 1940 yılında, Kandia doğumlu Heykeltraş Mehmet Sadi Çalık’ın imzasıyla Kültürpark’taki yerini almıştı.

Dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz’un ve diğer yetkililerin atların ölümüne üzüntülerini belirtmeleri, atların çalıştırılmasını ve ölümlerine neden olmasını gerçeğini değiştirmiyordu.

Söz konusu heykelin yapılmış olmasını önemli bulan Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Hayvan Hakları Grubu, İzmir Barosu ve İzmir Kent Hakkı Merkezi bu heykeli “bir minnet değil, bir özür heykeli” olarak gördüklerini açıkladılar.

“KATLEDİLEN ATLARIN ANILARI ÖNÜNDE MAHCUBİYETLE EĞİLİYORUZ”

Kurumlar adına ortak açıklamayı Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Hayvan Hakları Grubu Sözcüsü Asena Gülmez okudu. Gülmez, “İnsan soyu olarak Kültürpark yapımı sürecinde katledilen atların anıları önünde saygı ve mahcubiyetle eğiliyoruz” dedi.

“Şehrin ve kırsal alandaki yaşam alanlarının tek sahibi ve sakininin insanlar olmadığının ayırdına varalım” denilen açıklamada Gülmez, şu çağrıyı yaptı:

“Hayvanların yaşamlarını özgürce ve kendi türlerinin gereklerine özgü bir biçimde devam ettirmesi, korunması, bakılması, habitatlarına saygı gösterilmesi doğrultusunda onlara karşı tarihsel bir sorumluluğumuz olduğunu kabul edelim. Şehirlerin inşası ya da başkaca ihtiyaç ve arzularımız sebebiyle duyguları olan, acı çekebilen hiçbir canlıyı gözden çıkarmayalım.”

Gülmez, açıklamasının devamında “Bunu, Kültürpark’ın inşasında hayatını kaybeden atların ve insan türünün istekleri için hayatını kaybeden milyarlarca canlının anısına borçluyuz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi