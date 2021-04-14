Azerbaycan, dünya hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı merkezi

Azerbaycan, bir dünya hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı merkezi olarak konumunu pekiştiriyor

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bakü’deki Artsakh savaşına adanmış bir “park”ın açılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

12 Nisan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Bakü’de Artsakh savaşına adanmış bir park açıldı.

Burada Ermeni askeri araçlarının haricinde, Ermeni silahlı kuvvetleri mensuplarının mankenleri, Ermenistan ve Artsakh askerlerinin özel eşyaları ve şehit Ermeni askerlerinin miğferleri sergilenmektedir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın yaptığı konuşmanın, yukarıda belirtilen eylemin, savaş mağdurlarının, kayıp kişilerin ve esirlerin anısını alenen aşağılamayı amaçladığını gösteren “Park”ın açılış töreni, onların ailelerinin haklarını ve haysiyetini ihlal ettiğini göstermektedir.

Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaşın sonuçları hala tam olarak ele alınmadığı, pek çok Ermeni savaş esirinin Azerbaycan’da rehin tutulduğu bir dönemde, ölü soyucusu unsurları taşıyan bu türden bir “gösteri” düzenleyerek, Azerbaycan nihayet, bir dünya hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı merkezi olarak konumunu belirlemektedir.

Azerbaycan’ın üst düzey liderliğinin bu tür insan düşmanlığı davranışları, barış, hoşgörü ve çok kültürlülük konusundaki herhangi bir açıklama veya PR eyleminden daha anlamlıdır.

Azerbaycan liderliği bir yandan Ermenistan’ın olası rövanşizmine dair açıklamalarda bulunurken, öte yandan böyle bir gösteri ile rövanşizmi, nefreti ve etnik nefreti anıtsallaştırmaya çalışıyor.

Bu tür adımlar, Azerbaycan liderliğinin çatışma sonrası durum, bölgesel barış ve uzlaşmaya ilişkin kendi beyan ettiği açıklamalarından ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu