Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Ankara ziyareti ertelendi

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın yarın için planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle perşembe ertelendi. Yunan Bakan yarın sabah Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

DUVAR – Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yarın için planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle perşembe gününe ertelendi.

Yunan diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre erteleme kararı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias’ın bugünkü telefon görüşmesi sırasında alındı. Ukrayna ve Afganistan konularının masaya yatırılacağı NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları telekonferans buluşmasının yarın düzenlenecek olması Dendias’ın Ankara temaslarında ertelemeye neden oldu.

Ancak Dendias’ın Fener Rum Patrikhanesi’ne planlanan ziyaretinin ertelenmeyeceği, Yunan Bakan’ın yarın sabah Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceği duyuruldu. Dendias, Bartholomeos ile görüşmesinin ardından Atina’ya dönüp NATO toplantısına katılacak.

Perşembe günü ise Ankara’ya geçecek olan Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakan iftar sofrasında da bir arada olacak. (AjansBizim)

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