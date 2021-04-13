Türkolog: “Aliyev’in açıklamaları psikiyatri uzmanları tarafından incelenmeli”

Tanınmış Ermeni Türkolog Ruben Melkonyan, Ermenistan toprakları hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanı’ın yaptığı son açıklamaları yorumladı.

Aliyev’in, yaptığı son konuşmada çelişkili açıklamalar yaptığına dikkat çeken Türkolog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, bir taraftan Ermenistan’a karşı toprak taleplerinin olmadığını dile getirdiğini, diğer yandan Yerevan, Sevan ve Syunik’in eski “Azerbaycan toprakları” olduğunu iddia ettiğini hatırlattı.

Uzman, “Azerbaycan’ın asıl politikasının, Ermenistan’ın farklı topraklarına tecavüz olduğunu anlamalıyız. Açıklamanın diğer kısmı, başka uzmanlar ve özellikle psikiyatri uzmanları tarafından incelenmelidir: Aliyev, Yerevan, Sevan ve Syunik hakkındaki hırslarını dile getirmekle beraber, Ermenistan’dan hiçbir toprak talebinin bulunmadığını nasıl söyleyebilir ki?” şeklinde konuştu.

Aliyev’in, Ermenistan başkenti Yerevan hakkında daha önce de defalarca bu tür açıklamalar yaptığını hatırlatan Melkonyan, 100 yıl önce Sevan’ın isminin başka olduğuna dair Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın saçma iddiasına cevaben ise, Aliyev’e tarihi araştırmayı ve daha önce “Azerbaycan” isimli herhangi bir devletin mevcut olup olmadığını öğrenmeyi tavsiye etti.

ERMENİ HABER AJANSI