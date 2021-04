Ölü Ermenistan askerlerinin miğferleriyle poz veren Aliyev’e tepki yağıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü’de açtığı ‘Savaş Ganimetleri Müzesi’nde Karabağ’da ölen Ermenistan askerlerinin miğferlerinin ortasında verdiği pozlara tepki yağıyor.

DUVAR – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, ‘Savaş Ganimetleri Müzesi’ adıyla açılan bir sergide, Karabağ savaşında ölen Ermenistan askerlerinin miğferlerinin arasında poz vermesi tepki çekti.

Azerbaijani President Ilham Aliyev today, at a newly opened exhibition displaying the helmets of Armenian soldiers killed in last year's Second Karabakh War pic.twitter.com/MKM20EsS15 — Neil Hauer (@NeilPHauer) April 12, 2021

Aliyev’in savaştan aylar sonra askeri üniformasıyla gittiği sergide, aynı zamanda Ermenistan askerlerini ölü veya ölmekteyken gösteren balmumu modellere de sosyal medyada tepki yağdı.

And of course it gets more insane. Here, Aliyev inspects cartoonist models of Armenian servicemen in a display of an Armenian barracks at Baku's new Military Trophies Park (Hərbi Qənimətlər Parkında) h/t @MikroskopMedia pic.twitter.com/4ndvuClUEG — Neil Hauer (@NeilPHauer) April 12, 2021

Aliyev’in ‘gururla’ açılışını yaptığı sergide, Ermenistan askerlerinin kışlada görüldüğü modellemeler de yer aldı.

Basically this is example #364,486 from the postwar period alone why it's just foolish to think there will ever be Arm-Az reconciliation while Aliyev is in power — Neil Hauer (@NeilPHauer) April 12, 2021

The Guardian, CNN ve El Cezire gibi kuruluşlar için Kafkaslarda serbest muhabirlik yapan Neil Hauer bu görüntüleri ‘çılgınlık’ olarak nitelerken, sosyal medyada da birçok kullanıcı ‘barbarlık, aşırı milliyetçilik, ölüye saygısızlık’ temelinde tepkiler gösterdi. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar