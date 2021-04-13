 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ölü Ermenistan askerlerinin miğferleriyle poz veren Aliyev’e tepki yağıyor

2021-04-13

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü’de açtığı ‘Savaş Ganimetleri Müzesi’nde Karabağ’da ölen Ermenistan askerlerinin miğferlerinin ortasında verdiği pozlara tepki yağıyor.

DUVAR – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, ‘Savaş Ganimetleri Müzesi’ adıyla açılan bir sergide, Karabağ savaşında ölen Ermenistan askerlerinin miğferlerinin arasında poz vermesi tepki çekti.

Aliyev’in savaştan aylar sonra askeri üniformasıyla gittiği sergide, aynı zamanda Ermenistan askerlerini ölü veya ölmekteyken gösteren balmumu modellere de sosyal medyada tepki yağdı.

Aliyev’in ‘gururla’ açılışını yaptığı sergide, Ermenistan askerlerinin kışlada görüldüğü modellemeler de yer aldı.

The Guardian, CNN ve El Cezire gibi kuruluşlar için Kafkaslarda serbest muhabirlik yapan Neil Hauer bu görüntüleri ‘çılgınlık’ olarak nitelerken, sosyal medyada da birçok kullanıcı ‘barbarlık, aşırı milliyetçilik, ölüye saygısızlık’ temelinde tepkiler gösterdi. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar

Yorumlar kapatıldı.