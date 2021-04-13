“Gâvur”

Emin Çölaşan

Sevgili okurlarım, bu sözcüğün anlamını hepimiz biliriz ama yine de birkaç cümleyle alıntı yapmak istedim…

Google sözlüğüne göre şöyle:

“1- Müslüman olmayan kimse. Özellikle Hristiyan, Avrupalı, batılı.

2- Dinsel inancı olmayan kimse, dinsiz kimse.”

Vikipedi’de ise tanımı şöyle:

“Gâvur Türkçede Müslüman olmayan kişileri belirtmek için kullanılan bir sıfattır. Osmanlı döneminde Farsça gebr sözcüğünden Türkçeye girmiş ve bu dönemde gayrimüslimleri, özellikle de Rumları nitelemek için kullanılmıştır…

1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile birlikte, Gâvur sözcüğünün de içinde bulunduğu pek çok küçük düşürücü kelime yasaklanmıştır.

Sözcük Farsçadan ilk alındığında aşağılama ve hor gösteren bir anlam içermekte iken toplum arasında hızla yayılmış, Arapça kâfir sözcüğü ile eş anlamlı kullanılmaya başlanmış, hakaret güden anlamını büyük oranda korumuştur.”

★★★

Günlerden 12 Nisan Pazar… Yasaklar devrede, kapanma var… Ve çoğumuz evlerimizde güzel güzel oturmaktayız…

Ama o ne!..

Bir anda karşımıza yine dünya liderimiz, bütün dünyayı titreten kimliği ile Recep Bey çıkıveriyor.

Hayır yanlış anlamayın, evlerimize gelmiyor, televizyon kanallarında çıkıyor…

Ve her zaman olduğu gibi neredeyse bütün kanallar anında canlı yayına geçiyor.

Demek ki böylesine geniş kapsamlı bir tatil gününde bile bize kafa dinlemek yasak!

★★★

Sayın büyük devlet adamımız acaba neler söyleyecek!..

Başlıyor konuşmaya, daha doğrusu okumaya:

“Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olanların, gâvurun kılıcını sallayarak üzerimize geldiğini gördükçe üzülüyoruz…”

“…Başarısız batılı siyasetçiler kifayetsizliklerini (yetersizliklerini) şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etmek (örtbas etmek, gizlemek) çabasındalar…”

Ve doğal olarak, her zaman olduğu gibi CHP’ye de dokunduruyor:

“Özellikle CHP Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak kendisine yeni bir misyon oluşturmakta.

Bugün CHP seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği, yalanı ve iftirayı siyasetin merkezine dönüştürmüştür.”

★★★

Birilerini suçluyor…

“Ellerinde gâvurun kılıcıyla!..”

Aslında biliyor ama söylemeye dili varmıyor ki, gâvurun o kılıçları her açıdan tam da başımızın üzerinde asılı duruyor…

Demokles’in kılıcı gibi.

Hangi olaya, hangi gelişmeye bakarsak bakalım, arkasında “Gâvur (!)” var.

Alın gâvurlar topluluğu AB’yi…

Onlara yıllardan beri yalvarmıyor muyuz “Aman arkadaşlar bize bir kıyak yapın da şu vizeleri biraz olsun kaldırın” diye…

ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, İsveç, İtalya…

Demek ki her birinin elinde gâvurun kılıçları var…

Ve her biri kılıçlarını çekmiş, Recep Bey’in şahsına ve Müslümanlara saldırmakta!

Vay bee…

★★★

Ama Recep Bey’in amacı bu sözleriyle aslında gerçek gâvurları değil, yine CHP’yi namlunun ucuna oturtmak:

“Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olanların gâvurun kılıcını sallayarak üzerimize geldiğini gördükçe üzülüyoruz.”

Yani onun bu sözlerini duyan bir kişi eğer uzaydan gelmiş ve Türkiye’de olup bitenden habersiz ise sadece CHP değil dünya liderimizi eleştiren herkesin eline bir gâvur kılıcı tutuşturulmuş olduğunu kolayca zannedebilir!

Kim tarafından?

Recep Bey’i de peşinden koşturan dinsiz imansız dış güçler tarafından!

★★★

Türkiye’den güncel bir örnek vereyim…

Özellikle Orta Anadolu bölgesinde patates soğan yetiştiren çiftçiler perişan olmuştu. Fiyatlar düşmüş, on binlerce ton ürün çiftçinin elinde kalmış ve çürümeye terk edilmişti.

CHP bu konuyu aylarca gündeme getirdi, uyardı, elde kalan ürünün Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınıp halka ücretsiz dağıtılması için nice açıklamalar yaptı.

Saray ve hükümetten tık yoktu.

Sonra gördüler ki bu iş çok ciddidir ve çiftçiler neredeyse ayaklanmak üzeredir, karar almak zorunda kaldılar.

Elde kalan patates ve soğanlar devlet tarafından satın alınacak, fakir fukara ahaliye ücretsiz dağıtılacaktır.

Demek ki Müslüman olmayan, dinsel inancı olmayan (!) CHP’nin kullandığı gâvurun kılıcı bu kez Müslüman Orta Anadolu çiftçisini kurtarmış ve işe yaramıştı.

★★★

Sevgili okurlarım, karşımızda adıyla sanıyla bir cumhurbaşkanı var. Her gün çıkıp nutuklar atıyor ve kusura bakmasın ama bu konuşmalarında sık sık anlamsız, gereksiz sözler söylüyor, gaflar yapıyor.

Çıktığı kürsülerde irticalen, yani doğaçlama konuşamıyor.

Her nutuk atışında aynı şey oluyor…

Başkaları tarafından hazırlanan yazılı metinleri önündeki elektronik aygıttan okuyor.

“Gâvur kılıcı” gibi söz ve deyimleri durup dururken onun önüne acaba kimler sürüp söyletiyor?

Recep Bey’i aslında kendi ekibi, kendi danışmanları yıpratıyor.