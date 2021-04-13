Ermenistan’dan Azerbaycan’daki “Savaş Parkı”na tepki

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman) Arman Tatoyan Bakü’de açılacak olan ve Karabağ savaşına adanan “parkın” devlet destekli Ermeni düşmanlığının kanıtı olduğunu söyledi.

Bakü’de, 12 Nisan günü, İkinci Karabağ Savaşı’na adanmış bir “sergi-park”ın tanıtımı yapıldı.

“Park”ta Ermeni askeri teçhizatının yanı sıra, savaşta öldürüldüğü anlaşılan Ermeni askerlerin miğferleri sergilenecek.

Tatoyan açıklamasında “Bu sözde sergi, savaşta ölenlerin, kayıp kişilerin ve tutsakların haklarını alenen aşağılıyor, ailelerinin haklarını ve haysiyetini ihlal ediyor” dedi.

Azerbaycanlı yetkililer, parkta Ermeni tutukluların görüntülerini de sergiledi.

Tatoyan şöyle devam etti:

“Böyle bir “park”ın açılması, Azerbaycan’da Ermenilere yönelik kurumsal nefret gerçeğini ve devletin düşmanlık propagandası politikasının varlığını açıkça teyit etmektedir. Bu politikanın sonuçları, 2020 Eylül-Kasım savaşında Ermeni asker ve sivillerin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından zulüm ve işkence görmesi ve öldürülmesinde görülmüştür. Bu nedenle, Eylül-Kasım 2020 savaşına adanan “parkta”ki gösteriler, Azerbaycan’ın tüm Ermenistan ve Karabağ nüfusuna yönelik soykırım politikasının varlığını açıkça teyit etmektedir.

Bu tablo Azerbaycan’ın sahte barış inşası girişimleriyle sarhoş olmamamız gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor; bunlar sadece uluslararası toplum için bir perdedir. Bu açıklama, özel bir notla uluslararası kuruluşlara gönderilecek ”

Karabağ Ombudsmanı Gegham Stepanyan da yaptığı açıklamada, Bakü’deki “askeri park” ın açılmasının Azerbaycan makamlarının Ermenofobisinin bir başka tezahürü olduğunu söyledi.

Agos