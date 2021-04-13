Ermenistan’da AstraZeneca ve Sputnik V aşıları ile kimler aşılanacak?

Ermenistan’da AstraZeneca ve Sputnik V aşıları ile kimler aşılanacak?

AstraZeneca aşısının kullanım talimatlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Olası karışıklıklardan kaçınmak için Ermenistan’da da dikkate alındı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan gazetecilerle yaptığı görüşmede bunu söyledi.

AstraZeneca aşısı, nüks riskini azaltmak için aşağıdaki risk gruplarında kullanılmalıdır.

65 yaş ve üstü kişiler

Sağlık personeli: 55 yaş ve üstü

Kronik hastalar: 55 yaş ve üstü

Sosyal bakım merkezlerinde ikamet edenler ve personel: 55 yaş ve üstü

AstraZeneca aşısının kullanım talimatlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Olası karışıklıklardan kaçınmak için Ermenistan’da da dikkate alındı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan gazetecilerle yaptığı görüşmede bunu söyledi.

AstraZeneca aşısı, riskleri azaltmak için aşağıdaki risk gruplarında kullanılmalıdır.

65 yaş ve üstü kişiler

Sağlık personeli: 55 yaş ve üstü

Kronik hastalar: 55 yaş ve üstü

Sosyal bakım merkezlerinde ikamet edenler ve personel: 55 yaş ve üstü

Sputnik V aşısı aşağıdaki risk gruplarında kullanılmalıdır:

Sağlık çalışanları: 18-54 yaş

Kronik hastalar: 18-54 yaş

Sosyal bakım merkezlerinde ikamet edenler ve personel: 18-54 yaş

Bakana göre, yeni Sputnik V aşısı mevcut olduğunda, bu ilaçla 65’ten daha büyük yaştaki insanlara aşılamak mümkün olacak.

AstraZeneca ile aşıların 13 Nisan’da Erivan’da ve diğer eyaletlerde 14 Nisan’da başlaması planlanıyor. Bu aşının tüm evrak işleri tamamlandı, zaten tıbbi kuruluşlara dağıtıldı.

Sputnik V aşısına gelince, evrak işleri şu anda tamamlanıyor ve hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu