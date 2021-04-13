Aram Tigran’ın tüm eserleri yeniden yayımlanacak

“Ape Aram” olarak sevilen Ermeni besteci Aram Tigran’ın eşi Sirvart Melikyan, sanatçının bütün eserlerinin telif ve yayım hakkını yayımlaması için Alman-Kürt Kültür Enstitüsü ile sözleşme imzaladı.

Alman-Kürt Kültür Ensitüsü (Deutsch-Kurdisches Kulturinstitut) Kürt müziğinin önemli sanatçılarından Aram Tigran’ın eserlerinin yayım ve telif hakkını aldı. Aram Tîgran’in eşi Sirvart Melikyan bu amaçla Enstitüsü ile sözleşme imzaladı ve Tîgran’in tüm telif ve lisans haklarını Enstitü’ye devretti.

Melikyan, sözleşme ile birlikte Aram Tigran’ın eserlerinin bundan sonra uluslararası mecralarda koruma Enstitü koruması altına alındığını belirterek, izinsiz bir şekilde eserleri yayınlayan müzik firmalarına yayınlarını geri çekme çağrısında bulundu:

“Aram Tîgran’in tüm haklarının en doğru şekilde temsil edilip korunmasına dair bana vasiyeti vardı. Alman-Kürt Kültür Enstitü ile imzaladığımız bu sözleşmeyle birlikte çok önemli bir adım attık.”

Sirvart Melikyan ayrıca Enstitü ile birlikte Aram Tîgran’ın en büyük özlemi olan Suriye’de kendi adına bir vakıf kurulması sürecini hayata geçirmek istediklerini de söyledi.

Enstitü’den yapılan açıklamaya göre, Aram Tîgran’ın tüm eserleri gözden geçirilip yeniden restore edilecek. Ayrıca yazar ve araştırmacı Kakşar Oremar sanatçının biyografisini daha geniş çaplı ele alarak tüm eserlerinin de içinde olduğu geniş bir katalog hazırlayacak ve Ensitü bunları yayınlayacak.

Aram Tigran kim?

1915’te Ermeni Soykırımı sırasında Diyarbakır’dan sürülen bir ailenin oğlu olarak 1934’te Suriye’nin Kamışlo ilinde dünyaya geldi. Hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde şarkılar söyledi.

Ölümünden sonra en büyük vasiyeti memleketi olan Diyarbakır’a gömülmesine izin verilmemişti. Diyarbakır’da kendi adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi.

Sanatçı, dokuz yaşında müzikle ilgilenmeye başladı ve ud çaldı.

1966’dan sonra Ermenistan’ın başkenti Yerevan’a giderek, Yerevan Radyosu’nda 18 yıl çalıştı. 1995’ten sonra Atina’ya yerleşti.

Hayatı boyunca 11 albüm çıkardı. 2009 Nevruz kutlamaları için geldiği Diyarbakır’da rahatsızlandı, sanatçıya kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılmıştı. 6 Ağustos 2009’da Yunanistan’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti ve 8 Ağustos 2009’da hayatını kaybetti. Vasiyeti Diyarbakır’da defnedilmekti fakat Türkiye vatandaşı olmadığından isteği Türk hükûmeti tarafından reddedildi ve Brüksel’de toprağa verildi. Sanatçının mezarına Diyarbakır’dan götürülen toprak dökülmüştü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/04/13/Aram-Tigran-Ermeni/206027