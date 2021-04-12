Kilise taşları ile inşa edilen camiyi yıktılar

AĞRI- AKP’li Ağrı Belediyesi, kentin simgelerinden olan ve 1950 yılında yıkılan kilisenin taşları ile inşa edilen Merkez Camisi’ni yıktı.

AKP’li Ağrı Belediyesi, kentin simgelerinden olan Merkez Camisi’ni yıktı. Yıkılan caminin inşasında Taşlıçay ilçesinde 18 kilometre uzakta, bugünkü adı ile Taşteker köyünde bulunan ve 1950 yılında yıkılan Ermenilere ait Manastır’ın taşları kullanılmıştı. Yıkılan camide kullanılan ve tarihi değeri olan taşlar iş makineleri ile moloz yığınları haline getirilerek kamyonlarla başka yerlere taşınıyor.

AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan, caminin Osmanlı mimarisi ile yeniden yapılacağı iddiasında bulundu.

http://mezopotamyaajansi29.com/tum-haberler/content/view/131317?fbclid=IwAR1YFbuqHueFfmOMrd13QrK2eQh2IOxwKmmKg0Vf8MpYWa1Tlw3y_OiypMM