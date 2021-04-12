Kanadalı yazılım mühendisi Bitlis’te Müslüman oldu

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İslamiyet’ten etkilenen Kanadalı yazılım mühendisi, Bitlis’in Tatvan ilçesinde Müslüman oldu.

Kanadalı yazılım mühendisi 58 yaşındaki Paul Philippe, Afganistan’da aynı dönemde çalıştığı iş adamı Cengiz Aslan sayesinde tanıştığı İslamiyet’ten etkilendi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Philippe, Aslan ile Bitlis’in Tatvan ilçesine gelip, şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdi.

Philippe’e Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül eşlik ederek, Kelime-i Şehadet getirmesine yardımcı oldu.

Philippe, Cemal Salih adını aldı. Müslüman olan Paul Philippe, sevincini dostlarına sarılarak paylaştı.

“BEN MÜSLÜMAN OLDUM, ELHAMDÜLİLLAH”

Yeni adı ile Cemal Salih, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ben daha önce dindar bir Protestan Hristiyan’dım. İslam dinini Müslüman arkadaşlarım ve beraber aynı yerde çalıştığım insanlar sayesinde tanıdım. Sonra kendi özgür irademle araştırdım ve bu sonuca vardım. Ben çok mutluyum, ben Müslüman oldum Elhamdülillah. Bugün burada sizinle olmaktan çok büyük gurur duyuyorum.”

“HRİSTİYANLIK TEOLOJİSİNE HAKİM BİRİYDİ”

İş adamı Cengiz Aslan, “Kendisiyle Afganistan’da tanıştık. Uzun süredir dini anlamda sorgulamaları vardı. Kendisini Türkiye’ye davet ettim. Geldiğinde 15 gün kadar sohbet etme, konuşma imkanı bulduk. En büyük sorgulamaları teslis inancı ve Hazreti İsa’nın ‘Allah’ın oğlu’ olarak nitelendirilmesiydi. Paul, İncil’in birçok varyasyonunu okumuş, Hristiyanlık teolojisine hakim biriydi. Bu konularla ilgili bilinen yanlışlıklar, konuşmalarımız ve karşılıklı tartışmalarımızla giderildi. Bunun sonucunda mutmain olarak Allah’a teslim oldu. İsmini de Cemal Salih olarak değiştirdiğini söyledi. Allah hidayetini kabul etsin inşallah, Allah kendisinden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN’DAN ÖNCEYE DENK GELMESİ AYRI GÜZELLİK”

Philippe’in Kelime-i Şehadet getirmesine şahitlik eden Tatvanlı Ergin Sönmezler, “Bugün bizim için özel ve anlamlı bir gündü. Philippe’nin yeryüzüne bir nur olarak indirilen İslam dinine geçiş kararına çok sevindik. Kararın mübarek Ramazan ayından hemen önceye denk gelmesi de ayrı bir güzellik oldu.” diye konuştu.

Meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, böyle bir ana şahitlik ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

https://www.ensonhaber.com/yasam/kanadali-yazilim-muhendisi-bitliste-musluman-oldu