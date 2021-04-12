Garo Paylan’dan ‘gavur’ tepkisi: Özür dileyecek misiniz?

HDP Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uluslararası Demokratlar Birliği kabul töreninde yaptığı konuşmada kullandığı “gavur” ifadesine tepki gösterdi. Paylan, “TDK’ye göre, dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; merhametsiz, acımasız” anlamlarına gelen nefret söyleminin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması kabul edilemez” dedi.

HDP’li Paylan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı bir soru önergesi verdi. Önergesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Uluslararası Demokratlar Birliği kabul töreninde yaptığı konuşmada “gavur” ifadesini kullanarak nefret söylemi gerçekleştirdiğini belirten Paylan, “ ‘Gavur’ küfrüyle defalarca nefret saldırısına maruz kalmış bir milletvekili olarak belirtmeliyim ki; TDK’ye göre, ‘dinsiz kimse; Müslüman olmayan kimse; merhametsiz, acımasız’ anlamlarına gelen nefret söyleminin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması kabul edilemezdir” dedi.

Paylan Oktay’dan, “’Gavur’ sözcüğünün, bir nefret söylemi olduğunu ve kuşaklardır yurttaşlarınıza karşı küfür olarak kullanıldığını bilmiyor musunuz? Gâvur nefret söyleminin, nefret suçlarına yol açtığını bilmiyor musunuz? Cumhurbaşkanı olarak nefret söylemleri kullanmanızın toplumsal barışı bozacağının farkında mısınız? Gâvur ifadesini geri alıp, özür dileyecek misiniz?” sorularına yanıt istedi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, dün muhalefeti eleştirdiği konuşmasında, “Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz” demişti.

ERMENİ HABER AJANSI