Ermeni ve İran ortak yapımı “Havva” filmi, FrancoFilm festivalinin baş ödülünü kazandı

Ermenistan ve İran’lı yapımcıların ortak çektiği “Havva” uzun metrajlı filmi, “FrancoFilm” Fransızca film festivalinin baş ödülü olan “Seyirci ödülünü” kazandı.

Ermenistan’ın Ulusal Sinema Merkezi’nin paylaştığı bilgiye göre, 11. FrancoFilm Festivali 17-21 Mart tarihlerinde Roma’da gerçekleştirildi. Festivalin organizatörü, Fransız Saint-Louis Araştırma Enstitüsü’dür.

“Havva”, Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi ile “Farabi” Vakfı’nın finansal desteğiyle çekildi. Filmin senaryo yazarı ve yönetmeni İran Ermenisi Anahit Abad’dir, yapımcıları Beyruza Paknahada, Taği Alikolizade, operatörü Hasan Karaimi, bestecisi ise Vahan Artsruni’dir.

Film, Artsakh savaşında eşini kaybeden ve yıllar önce hayatında yaşanan mutsuz olayları unutmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Havva, kızı Nare ile Yerevan’dan Artsakh’a taşınıyor, ancak geçmiş, nerede de olsa peşini hiç bırakmıyor.

Filmde rol alan oyuncular arasında Narine Grigoryan, Şant Harutyunyan, Marcan Avetisyan, Rozi Avetisyan, Sergey Tovmasyan, Vrej Kasuni, Tigran Davtyan, Nanor Petrosya, Evelina Adamyan ve Marat Davtyan gibi isimler yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI