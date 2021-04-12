Büyükelçi: “Ermeni esirlerin iadesi Rusya için bir önceliktir”

Ermenistan’da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sergey Kopirkin, Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeni esirlerin iadesinin Rusya için bir öncelik olduğunu dile getirdi.

Rus barış gücü komutanı, korgeneral Rustam Muradov’un, savaş esirlerinin iadesi konusuyla şahsen ilgilenmeye devam ettiğini vurgulayan Büyükelçi, “Esirler konusunu hem liderler, hem barış gücü ele alıyor. Çalışmalar yapılıyor, bazı ilerlemeler var. Esirler konusu, Rrusya için bir önceliktir” ifadelerini kullandı.

Esirler meselesinin artık çözüldüğüne dair Azerbaycan yönetiminin açıklamalarına da değinen Kopirkin, Rusya tarafının esirlerin iadesine yönelik çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, “Azerbaycan’ın açıklamalarını yorumlamak, benim için zordur. Sadece şunu söyleyebilirim ki, Rusya çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, 8 Nisan tarihinde, bir grup Ermeni esirlerin Azerbaycan’dan Ermenistan’a döneceğine dair haberler yayınlandı. Ancak tüm beklentilere rağmen hiçbir esir Ermenistan’a dönmedi, haberlerin ise asılsız olduğu açıklandı.

ERMENİ HABER AJANSI