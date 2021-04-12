Bakü’de “Hərbi Qənimətlər Parkı” açıldı

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Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyev, bugün Bakü’de Karabağ Savaşı için açılan Savaş Ganimetleri Parkı’nı (Hərbi Qənimətlər Parkı) gezdi. Parkta Karabağ Savaşı’nda öldürülen Ermeni askerlerin miğferleri, ölmek üzere olan Ermeni askerlerin balmumu heykelleri sergileniyor.

Aliyev’in parkta ziyaret ettiği yukarıdaki bölümde İkinci Karabağ Savaşı’nda öldürülen Ermeni askerlerin miğferleri sergileniyor.

Serginin başka bir noktası ölmekte olan ve ağır yaralan Ermeni askerlerin balmumu heykelleri Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçlar ve tanklara yerleştirilmiş.

Aliyev, karikatürize edilmiş Ermeni askerlerin balmumum heykellerini karargahlarında gösterildiği bölümü de gezdi.









Serginin hediyelik satış mağazasında ise Aliyev’in Karabağ Savaşı sırasında sözlerinin basılı olduğu tshirtler ve şapkalar satışa sunuluyor.

https://serbestiyet.com/haberler/bakude-hərbi-qənimətlər-parki-acildi-56503/