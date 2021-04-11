Hayallerinizdeki işe ulaşmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz

İLKER GEZİCİ

2002’de Işıl Kasapoğlu’nun önderliğinde kurulan Semaver Kumpanya, yıllardır sahnelediği oyunlarla kendi kitlesini yaratmayı başardı. Tiyatro dünyasının önde gelen topluluklarından olan kumpanyanın yaklaşık 10 yıldır kapalı gişe olarak seyirciyle buluşturduğu ‘Metot’ adlı oyun bu kez bir dijital platformda izleyiciyle buluşuyor. Sinemadan dizilerden tiyatro oyunlarına uyarlanan eserlere aşinayız. Ancak bir tiyatro oyununun dizi olarak seyirciyle buluşacak olmasına çok alışkın değiliz. Tiyatro sahnesinde Serkan Keskin rejisiyle sergilenen oyun aynı pozisyon için insan kaynakları departmanıyla görüşmeye gelen dört kişinin işi alabilmek için birbirlerine üstünlük kurma çabaları üzerinden günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini gözler önüne seriyor.

Dizide, “Hayallerinizdeki işe ulaşmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Rakiplerinizden bir adım öne çıkabilmek adına nelere katlanabilirsiniz?” sorularına yanıt aranıyor. Serkan Keskin’in yönetip, Şebnem Hassanisoughi, Mustafa Kırantepe ve Sarp Aydınoğlu’nun birlikte rol aldığı dizinin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu. Öte yandan daha önce Moliere’in Cimri’sini İş Sanat çevrim içi sahnesine taşıyan Semaver Kumpanya ekibi, bu kez Sait Faik Abasıyanık’ın aynı başlıklı hikâyelerinden uyarlanan ve tiyatro grubuna da ismini veren ‘Semaver ve Kumpanya’ başlıklı oyunun provasını tiyatro severlerle buluşturdu. Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı oyun sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebiliyor.

Hollanda Tiyatrosu Sahneport’ta

Pandemi sebebiyle farklı sanat disiplinlerini bir çatı altında toplayan dijital sanat merkezi Sahneport, geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Oyuncu Halim Ercan ile Eda Kendirli’nin kurduğu platformda konserlerden tiyatroya online pek çok içerik sunuluyor. İkinci Bahar, İlelebet – Bir Atatürk Hikayesi, Karanlıkta Komedi, Suit gibi iddialı yerli oyunların yanı sıra global ölçekli sahne sanatlarını yayınlamayı misyon edinen portalda Hollandalı iki tiyatro kurumunun oyunları dikkat çekiyor.

Bunlardan biri Hollanda Tiyatrosu’nun önemli kurumlarından Rast Theater’ın Eleni ve Roos adlı oyunu. 1955’te İstanbul’da Rumlara karşı yapılan saldırı sonrası ata yadigarı evlerinde yaşam mücadelesi veren iki kadının hayatını anlatan oyun 40 liraya izlenebiliyor.

Türkiye Tiyatro Vakfı etkinlikleri devam ediyor

Türkiye Tiyatro Vakfı (TTV), etkinliklerini YouTube kanalında ve Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tiyatromuzda Tarih Konuşma dizileri ücretsiz, çocuk atölyeleri ve seminerler ücretli ve sınırlı katılımcıyla düzenleniyor. Çocuklar için 6 hafta sürecek olan Masalların Dünyasında: Kendi Masalımı Yazıyorum atölyesi çocuklar için etkinlik arayanlara farklı bir alternatif olabilir. Yetişkinler için de Tiyatroda Tarih Konuşmaları Cemal Ünlü ile devam ediyor. 16 Nisan’da kanto ve kantocuların konuşulacağı etkinlik için kayıt yaptırılması gerekiyor.

Sabah Gazetesi