Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabul Töreni’nde konuştu.

“Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz”

Erdoğan, “Son 1 yıldır, Koronavirüs salgını sebebiyle insanlık olarak sancılı, sıkıntılı günler geçiriyoruz. 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Allah’tan tüm insanlığı bu musibetten kurtarmasını niyaz ediyoruz. Tamam diyerek sloganlaştırdığımız, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Allah’ın izniyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Milletin sıkıntısını siyasi ikmal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.

Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişimlere yol açtığını görüyoruz. Dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye bu sürece en hazırlıklı giren ülkelerden birisidir. 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8’lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir. Son 1 yıldaki tecrübelerimizin eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna inanıyorum. Türkiye’nin örnek başarısı yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor.

Çok ciddi mücadeleler verdik AK Parti olarak. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Oy kullanma hakkını sağladık. Uluslararası camiada benim vatandaşım Türkiye’de artık bir seçmen olarak oyunu kullanabiliyor, milletvekili olabiliyor. Nereden nereye geldik…

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarısı, fırsat verilmesi halinde neler yapabileceğini açıkça göstermiştir.Son dönemde vahim boyutlara ulaşan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu hazımsızlığı tezahürlerinden biridir. İslam düşmanlığı batılı siyasetçilerin başarısızlığı. örtmek için kullandıkları yöntem olmuştur.

Avrupalı Türkleri hâlâ 1960’ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyorlar. İslam düşmanlığı bu hazımsızlığın birisidir. İslam modelleri de bu hastalıklı bakış açısının yansımalarından biridir. İslam düşmanlığı batılı siyasetçilerin başarılarını örtmek için istismar aracına dönüşmüştür.

“Irkçı dalgadan sadece Türkler değil diğer toplum kesimleri de mağdur oluyor”

Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır. Birkaç gündür süren tartışmalar bunun örneğidir. Irkçı dalgadan sadece Türkler değil diğer toplum kesimleri de mağdur oluyor.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz”

Böylesine kutlu bir mücadelenin sancaktarlığını yapmaktan da şeref duyuyoruz. Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz. Proje ürünü olduğu açıkça belli olan şahsiyetlerin konuların, kampanyaların bizim ve ülkemizin dikkatini asıl hedeflerimizden uzaklaştırmak gayesiyle ortaya sürüldüğünün farkındayız.

Türkiye’nin son sekiz yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi oyunun parçasıdır. Hiçbiri kendi dinamiklerimizin tabii ürünü olmayan saldırının hepsinin üstesinden şimdiye kadar gelmeyi başardık. Son dönemde gerçekte ne olduğu, nasıl olduğu gayet iyi bilinen kimi konular üzerinden başlatılan kampanyaları da bu sürecin yeni dalgası olarak görüyoruz.

Özellikle CHP, Türkiye karşıtı her senaryonun içerisinde yer alarak, yalan, yanlış ve iftira ürünü iddiaları sürekli tekrarlamak suretiyle kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Geçmişte bu parti asla tasvip etmesek de kendince bir duruşa sahiptir. Bugün CHP kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği siyasetinin merkezi haline yerleştirmiş yapı haline dönüşmüştür.

“Esasen bu çukur ve bataklık siyasetten kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz”

Esasen bu çukur ve bataklık siyasetten kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz. CHP’nin gündemindeki konu başlıklarına bakmak bile aradaki ufuk farkını göstermeye yeterli olacaktır.

Depolarda kalan patates soğanları alıp Ramazan öncesinde dağıtmayı kararlaştırdık. 1 milyon 200 bin ton patates ve 300 bin ton soğan. Devlet olarak alalım ve hibe olarak vatandaşlara dağıtalım. Pirinci de TMO’ya talimatı verdik, çiftçilerden alıp silolarda stoklayıp uygun fiyata alımını yapıp Ramazan öncesinde çiftçilerimiz yola devam etsinler. Ramazan öncesi 81 il valilikleri vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip üreticileri sıkıntıdan kurtaracağız. Bu haberin duyulmasının ardından çiftçilerden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldık.

“Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini mayıs başında gerçekleştireceğiz”

Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 ‘TL’ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL’den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkânı kapana her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir”

https://t24.com.tr/haber/erdogan-temizlik-maske-mesafe-kurallarina-riayet-ederek-insallah-bu-hastaligin-ustesinden-gelecegiz,945116