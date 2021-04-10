RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 10 Nisan 2021, Cumartesi, saat 12.00’de Kadasetli Patrik Hazretleri riyasetinde sanal ortamda toplandı. Bu olağanüstü toplantıda COVİD-19 Virüsü pandemisinin şiddetlenerek artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ciddi sağlık sorunları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda hazır olan ruhaniler, İstanbul’da pandemiden etkilenenlerin sayısında giderek kaydedilen artış karşısında endişelerini dile getirdiler.

Görüşmeler esnasında kiliselerimizin hizmet gören personelleri arasında bulaşmaların tespit edildiği belirtildi. Bu durum karşısında gerek cemaat üyelerinin, gerekse ruhanilerin sağlık durumlarının korunmasının önemli olduğu vurgulandı. Bu bağlamda şimdiye kadar uygulanması uygun görülen talimatların tekrar gözden geçirilmesi sonucunda, ikinci bir talimata kadar uygulanmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

A. Yeni bir talimata kadar, 11 Nisan 2021, Pazar gününden itibaren Pazar ve ziyaret günlerinde Surp Badarak sunulması dahil, kiliselerimizde her türlü törenlerin icrası askıya alınmıştır. Kiliselerimiz arzu eden cemaat üyelerinin mum yakarak kişisel dualarını yapılması için açık kalacaktır.

B. Yeni bir talimata kadar, cenaze törenleri 12 Nisan 2021, Pazartesi gününden itibaren sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla ve azami 30 (otuz) kişilik bir mevcut ile resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla yapılabilecektir. Bu olağanüstü durumlarda taziye ve saygıların telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunulmasın sevgiyle tavsiye edilir.

C. COVİD-19 virüsü nedeniyle vefat edenlerin cenazeleri, sağlık kuruluşları sorumlularının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması kaydıyla gecikmeksizin mezarlıklarda icra edilecek törenlerle toprağa verilirler.

D. Defin sonrası evlerde yapılacak veya Giragamudk dualarının icrası askıya alınmıştır. Ailelerimizin vefat etmiş yakınlarının ruhlarının esenliği için mezarlıktaki törende okunan dualarla yetinmelerini sevgiyle tavsiye ederiz.

E. “KIRK” ve “SENE” gibi “HOKEHANKİSD” (Ayin-i Ruhani) duaları, hafta içi günlerde sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla ve azami 30 (otuz) kişilik bir mevcut ile resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle uyulması kaydıyla yapılabilecektir. Bu maddede belirtilen hususların icrası, ilan edilen veya edilecek sokağa çıkma kısıtlamalarına uygun şekilde yapılır.

F. Önceden günü belirlenmiş Dini Nikâh (Kilise Düğünleri) ve Vaftiz Törenleri ile ilgili olarak aileler erteleme yoluna gidebilirler. İmkansızlık durumunda, törenlerin icrası sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin kısıtlı sayıdaki katılımıyla mümkün olabilecektir. Bu son durumda , kamu sağlığının dikkate alınarak, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara kesinlikle ve titizlikle uyulması gerekmektedir.

Ruhanilerimiz evde kaldıkları durumlarda gündelik dualarını yapmaktadırlar. Din görevlileri ve cemaatin duadaki birliktelikleri manevi güçlenme ve teselli bulma vesilesidir. Özellikle günümüzde insanlığın gözle görülemeyen bir virüsün neden olduğu yıkımlara uğradığının tanıkları olmaktayız. Bu durumda Her şeye kadir Tanrı’nın bizleri korumasına muhtacız. Hastalara şifa, yakınlarını kaybetmiş olanlara teselli bahşetmesi, özet olarak pandeminin yıkımlarından kurtulmak için duada birlikteliğin gücüne güvenelim.

RUHANİ MECLİS DİVANI

10 Nisan 2021

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