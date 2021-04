Kardashian ailesinin yeni şovu başlıyor

Kim Kardashian ve ailesi, kendilerini üne kavuşturan ‘Keeping Up with the Kardashians’ programının ardından yeni bir şovla ekrana dönüyor. Önceki gün final bölümü yayınlanan programın bitişinde bir takipçi, üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kim Kardashian da hayranına, “Dönüşümüz çok sürmeyecek. Yeni şovumuz final sezonunun hemen ardından gelecek” yanıtını verdi

Gösteri dünyasının en ünlü ve zengin isimleri arasında yer alan Kardashian ailesi, isimlerini duyuran ‘Keeping Up With The Kardashians’ adlı şovu bitirmeye kararı verdiklerini açıklamıştı.

“SİZLERE BÜYÜK MİNNETTARLIK DUYUYORUZ”

Kendileri için zor bir karar aldıklarını belirten Kim Kardashian, “14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından, bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan sizlere büyük minnettarlık duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız” demişti.

“DÖNÜŞÜMÜZ ÇOK SÜRMEYECEK”

Önceki gün final bölümü yayınlanan programın bitişinde bir takipçi, üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Kim Kardashian da hayranına “Dönüşümüz çok sürmeyecek. Yeni şovumuz final sezonunun hemen ardından gelecek” yanıtını verdi.

Daha önce programın 2021’in sonunda yayınlanacağı duyurulmuştu. Yeni projenin ABD dışındaki birçok bölgede satışa sunulacağı belirtilirken, söz konusu içerikte Kris Jenner ve kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner’ın yer alacağı biliniyor.

TELEVİZYON TARİHİNİN EN YÜKSEK KAZANÇLI SÖZLEŞMESİ

İlk olarak 14 Ekim 2007’de E! kanalında yayınlanan reality show programı, genellikle düzensiz olan ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran Kim Kardashian ile onun renkli ve karışık ailesini konu alıyordu.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kourtney Kardashian’ın günlük hayatını konu eden program için, Hollywood’un ünlü ailesi 2017’de kanalla 150 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

Anne Kris Jenner’ın pazarlık yetenekleri sayesinde anlaşma, televizyon tarihindeki en yüksek kazançlı reality show programı sözleşmesi olarak tarihe geçmişti.

ŞÖHRETLERİNİ PEKİŞTİRDİLER

Büyükbabaları Türkiye Sivas’tan göç eden bir Ermeni olan Kardashian kardeşlerin adını artık tüm dünya biliyor.

Babaları Robert Kardashian 2003 yılında hayatını kaybetti ama kızları, eski eşi ve hatta onun yeni eşi hala Kardashian adını sürdürüyor.

Kardashian ve Jenner bireyleri ise bu 14 yıllık zaman zarfında büyük değişim geçirdi, şöhretlerini pekiştirdi ve adeta servetine servet kattı.

https://www.haberturk.com/kardashian-ailesinin-yeni-sovu-basliyor-magazin-haberleri-3035204-magazin/2