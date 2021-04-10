Ekümenik Patrikliğin emektar fotoğrafçısı Nikolaos Manginas vefat etti

HYETERT – Ekümenik Patrikliğin emektarlarından, uzun yıllardır Patrik Bartholomeos Hazretleri’nin hazır bulunduğu, Kilise içinde veya dışında her türlü etkinliklerde hazır bulunan ve o etkinlikleri fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştiren ismi, Nikolaos Manginas bu sabah vefat etti.

Hizmeti ve adanmışlığı Ekümenik Patrik Hazretleri tarafından da takdir edilmişti.

Nikolaos Manginas, CUMA, CUMARTESİ, PAZAR adlı 3 farklı inanç grubunun ibadetlerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin 5 fotoğrafçısından biriydi.