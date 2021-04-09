Ordumuz ne kadar profesyonel olmalı? Silahlı Kuvvetlerin gelecekteki yapısı hakkında tartışmalar olmalı – Ermenistan Kamu Radyosu

Silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki yapısı hakkında tartışmamız gerekiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bunu dün 8 Nisan’da hükümetin oturumunda açıkladı.

“Ayrıca zorunlu askerlik ilkeleriyle bağlantılı olarak, ordunun ne kadar profesyonel olması gerektiği, sözleşmeli askere ne kadar güvenmesi gerektiği, profesyonellere ne kadar güvenmesi gerektiğini. Sözleşmeli askerlere değil, profesyonel askerlere, çünkü pratikte, sözleşmeli bir asker ile profesyonel bir asker arasında kesin ve çok önemli bir fark olduğunu gördük.”

Başbakan, “Bu konularda çok ciddi ve derinlemesine bir tartışma yapmalı ve kararlar almalıyız” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu