METROPOLİT KONSTANTİN HARİSİADİS VEFAT ETTİ

Rum Ortodoks Patrikliği’nin en kıdemli metropolitlerinden İznik Metropoliti Konstantin Harisiadis’in vefatını derin bir teesürle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Metropolit Hazretleri, Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu’nun kurucu üyelerinden biri olmuş ve uzun yıllar Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’yle birlikte komisyonun başkanlık görevini sürdürmüştür. Kiliseler arası diyaloga olan inancı ve katkılarıyla, güleç yüzüyle, örnek kişiliğiyle, engin bilgisiyle, olumsuzluklar karşısında her zaman pozitif düşünebilme becerisiyle ve pederane varlığıyla komisyon üyelerine her zaman örnek olmuş, komisyonun çalışmaların başarıyla sonuçlanmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Kendi katkılarının da bulunduğu ve kilise tarihinde bir ilk niteliği taşıyan “Temel İlkeleriyle Hristiyanlık” kitabının yayına hazırlanmasındaki katkıları her zaman saygıyla anılacaktır. Bu bağlamda, Konstantin Hazretleri’nin vefatı, sadece Rum Kilisesi’nde değil, kardeş kiliselerde de üzüntü yaratmaktadır.

Din adamları vefat ettiklerinde, Rab İsa Mesih’in “Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba’ya dönüyorum» (Yuhanna 16:28) sözleri her zaman kulaklarda yankılanır ve merhum din adamı hakkında bizleri düşünceye sevk eder. Bizler de, şu anda bu kutsal sözlerin ışığında Konstantin Hazretleri’nin ruhani hizmetini anımsıyoruz ve O’nun yaşamının kazanılmış, meyve vermiş ve başkalarına da ışık olmuş bir yaşam olduğunun tanıklığını veriyoruz.

Bu bağlamda, başta Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri olmak üzere, kendisiyle çalışma şansına erişmiş olan Patrikliğimiz Kiliselerarası İlişkiler Yöneticisi Kd. Peder Drtad Uzunyan ve komisyon üyelinden Rahip Harutyun Damadyan, Merhum Metropolit Konstantin Hazretleri’nin ruhunun esenliği ve Rab’bin inayetine nail olması için dua etmektedirler. Başta Rum Patriği Bartholomeos Hazretleri olmak üzere, merhum metropolitin tüm ruhani kardeşlerine taziyelerde bulunuruz.

PATRİKLİK KİLİSELERARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/