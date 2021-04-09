‘Maaşları ödenmeyen’ militanların Türkiye’yi protestosu sürüyor

Azerbaycan’daki çatışmaya gönderildikleri iddia edilen bir grup militan, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Afrin’de protesto gösterisi düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynakları, birkaç gün önce Halep’in kuzey kırsalındaki Mare kentinde Türkiye destekli “Suriye Milli Ordusu” bayrağı altında faaliyet gösteren birkaç militanın, kendilerine ödeme yapılmasının durdurulmasını protesto ettiklerini bilgisini vermişti.

Bugün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Azerbaycan’da Ermenistan’la yaşanan çatışmaya katılan militanların Afrin’deki Türkiye’ye ait “Hükümet Konağı” binası önünde protesto düzenledikleri görüldü.

SOHR kaynakları 1 Nisan’da da El Bab’da bir grup militan toplanarak Türkiye’nin 70 gündür kendilerine maaş ödemediğini iddia ederek protesto düzenlemişti.

Türkiye’nin militanlara aylık 50 doların karşılığı olarak 400 lira ödediği belirtiliyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU

“Ulusal Kurtuluş Cephesi” ve “Suriye Milli Ordusu” adı altındaki iki grubun birleşerek Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlanmasıyla oluşan yeni “Suriye Milli Ordusu,” Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek bir komuta altında toplamak istediği, Suriye iç savaşı boyunca Türkiye tarafından para, ve silah yardımı yapılan, eğitim verilen silahlı muhalif birliklerden oluşuyor. (HABER MERKEZİ)

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