Kim Kardashian, Los Angeles’ta Skims pop-up’ını açtı ve mayo sürüm planlarından bahsediyor

Kim Kardaşian, Skims markasının ilk pop-up alanını Los Angeles’ta açtı. “The Grove” alışveriş merkezi bölgesinde yer almaktadır ve 7 Mayıs’a kadar çalışacaktır. Bundan önce, marka yalnızca çevrimiçi olarak ve Nordstrom ve Selfridges mağazalarında mevcuttu.

Önümüzdeki yıl, Skims’in perakende zincirlerine bağlanmayacak kendi kalıcı çevrimdışı mağazası olabilir. Kısa süre önce Forbes tarafından milyarderler listesine dahil edilen Kim, mayo, eğitim kıyafetleri ve erkekler için bir dizi çıkarmayı planlıyor. WWD’ye bundan bahsetti.

Geçen bahar, Kim Kardaşian, Skims’in pamuk koleksiyonundan elde edilen gelirin bir kısmını koronavirüsten etkilenenlere yardım etmek için Baby2Baby’ye bağışladı.

Ermenistan Kamu Radyosu