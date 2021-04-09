Kaybolan Azerbaycanlı askerlerin akrabaları Bakü’nün merkezinde protesto düzenliyorlar

Azerbaycan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı savaş sonucunda kaybolan Azerbaycanlı askerlerinin akrabaları başkent Bakü’de bulunan Cumhurbaşkanlık binasının önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Onlar arama çalışmaları yapılmadığını, kendi sorunlarının devlet yetkilileri tarafından gözardı edilmesini ifade ederek şikayette bulunuyorlar.

Turan haber ajansının aktardığı bilgilere göre kayıp askerlerin ebeveynleri Azerbaycan, Türkiye Cumhurbaşkanlarına ve Rusya Devlet Başkanı’na kendilerini destek olma çağrısında bulundular.

Göstericileri Azerbaycan Başsavcısı Kyamran Aliyev kabul etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vereceğini dile getirdi. Onun sözlerine göre bazı sonuçlar artık var ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı üzerinde tüm devlet makamları bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılının Ocak ayı itibarıyla kayıp olan Azerbaycanlı askerleri sayısı 64’e ulaşıyor, fakat son birkaç ay içinde onların bazılarının cesetleri tespit edilmiştir.

ERMENİ HABER AJANSI