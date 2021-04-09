Kalust Şalcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalanmasının ardından durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün akciğerlerine indiğini ifade eden Kalust Şalcıoğlu, sosyal medya hesabından son durumunu paylaşarak durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Peki, Kalust Şalcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1978 yılında İstanbul’da doğup 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Üniversite yıllarında üç yıl boyunca aktif olarak tiyatro yaptıktan sonra, 2014 yılında “Tiyatroname Esatgil Oyuncuları”na katıldı; 2014 sezonunda “Çilekli Spagetti”, 2015 sezonunda “Çilekli Spagetti” ve “Kiraz Zamanı”, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında “Olgun Portakal” tiyatro oyunlarında oynadı.

IDSA (İstanbul Drama Sanat) Ayla Algan oyunculuk okulunda tiyatro ve kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. 2014 sezonunda “CNN TÜRK”te “Sanayi Rotası” televizyon programını canlı yayında sundu. Birçok AVM ve üniversitede; sosyal medya, astroloji ve ilişkileri harmanladığı “stand-up”lar yaptı. Çeşitli organizasyonlarda sunuculuk görevleri üstlendi. 2015 yılında “Temel İle Dursun İstanbul’da” ve “Ölme Paşam” sinemafilmlerinde, “Arka Sokaklar” televizyon dizisinde ve “TRT1″de yayınlanan Altan Erkekli’nin sunduğu “Sen Olsan Ne Yapardın?” sosyal deney programında oynadı. 2015 yılında İngiltere’de oturum ve aktör olarak çalışma izninin çıkmasıyla, merkezi Londra’da bulunan “LAMDA” ve “The Nursery” oyunculuk okullarında tiyatro, kamera önü oyunculuk, mindfulness ve nefes teknikleri “workshop”larına katıldı . Londra’da oyunculuk eğitimlerinden kalan zamanlarında astrolojiyle ilgili onlarca workshop ve eğitime katıldı.

2013 yılında ilk kitabı, sosyal medyayı anlattığı “Sosyal Delik”i Profil Kitap’tan çıkarttı. Vuslat Çiftdal’la piyano; Süheyla Yengi ve Günay Acar’la şan çalıştı ve çalışmalarına halen devam etmektedir. 2016 yılında ikinci kitabı “Aşk Her Yerde”yi İnkılâp Kitabevi’nden çıkarttı. 2016 yılında “Bir Hayal Tiyatro” oyuncularına katıldı ve aynı yıl “Gidecek Yer Kalmadı” tiyatro oyununda oynadı. 2017 yılında Faruk K’nın yazdığı, Tuna Arman’ın yönettiği “Egon Tavan Batsın Havan” müzikalinde oynadı. 31 Ekim 2017 tarihinde, ilk single’ı “Açsana Kapıyı“, DMC etiketiyle çıktı. 2018 yılında, 27. Bölüm’de “Çocuklar Duymasın” dizisine dahil oldu; 2019 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisinin final yapması ile 70. Bölüm’de diziden ayrıldı… 2018 sezonunda Kosta Kortidis’in yazdığı “Kurt Adam” tiyatro oyununu hem yönetti, hem de oyunda oynadı.

2018 sezonunda Şebnem Seçkiner ile birlikte yazdığı ve kendisinin yönettiği “Baba N’aber” tiyatro oyununda oynadı… 2018 – 2019 sezonunda, Taner Tunçay’ın yönettiği “Avare” müzikalinde oynadı… 2019 yılında üçüncü kitabı “Zaman Durakları”nı İnkılâp Kitabevi’nden çıkarttı. 1 Ocak 2019’da, TRT FM’de her Salı gecesi, 2 saat boyunca canlı yayında “Radyo Sahnesi” programını yapmaya başladı ve programı hala devam etmektedir… 2020 yılında dördüncü kitabı “Mutluluk Rehberi”ni İnkılâp Kitabevi’nden çıkarttı. Ağustos 2020’de çekimleri tamamlanan “Gidecek Yer Kalmadı” kısa filminde “Komiser Kemal” karakterine hayat verdi.

Halen yazarlık, oyunculuk, astroloji danışmanlığı, radyo programcılığı ve televizyon programcılığı alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/kalust-salcioglu-kimdir-nereli-kac-yasinda-41783963