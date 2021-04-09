Ermenistan Cumhurbaşkanı, Artsakh sorununun kökeni hakkında konuştu ve Putin’in sözlerini hatırlattı – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ sorununun nihai çözümü ancak kökeninin nedenleri analiz edildikten ve sonuçlarının üstesinden geldikten sonra mümkündür. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sputnik Armenia ile yaptığı röportajda bunu söyledi.

Ona göre nedenler çok katmanlı. Gerçek şu ki, erken Sovyet liderliğinin kusurlu, olgunlaşmamış ve dar görüşlü ulusal-coğrafi politikası bir yavaş hareket bombası yarattı. 1980’lerin sonunda patladı ve Ermeni nüfusunun etnik temizliğine ve kanlı savaşa yol açtı.

“Savaşın Ermeni tarafının tercihi olmadığını anlamak önemlidir, zaten Azerbaycan askeri-politik liderliği tarafından empoze edilmişti. Bağımsızlık, Artsakh Ermenilerinin inadı da değildi. Bir yandan hayatta kalmak için alternatif bir araç haline geldi, diğer yandan potansiyel saldırganlığı durdurmanın garantisidir” dedi.

Bu sorunları hesaba katmadan gerçek yerleşim modelleri bulmanın imkansız olduğunu düşünüyor. Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in 1915 Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının önemi de dahil olmak üzere tarihi özelliğe ilişkin sözlerini hatırladı.

Ermenistan Kamu Radyosu