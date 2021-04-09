Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır’ı kabul etti

Aliyev, “aşı milliyetçiliği” ve adaletsiz aşı dağıtımının dünyanın gündeminde olduğunu hatırlatarak “Azerbaycan bu sorunu gündeme getiren ilk ülkelerden biriydi. Bugün bu adaletsizliğin giderilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda, salgın döneminde 30’dan fazla ülkeye maddi ve insani yardım sağladık ve bu faaliyeti sürdürmeye kararlıyız.” dedi.

Dağlık Karabağ’da yaşananlara da değinen Aliyev, işgal döneminde Azerbaycan’a ait tarihi, dini ve kültürel anıtların Ermenilerce tahrip edildiğini hatırlattı.

Aliyev, uluslararası kuruluşların, özellikle de bu konularla doğrudan ilgilenen UNESCO’nun bölgeye gelmesini ve yıkımı görmesini istediklerini belirterek “Kurtarılmış topraklarda Ermeni vahşeti ve Vandalizmi apaçık ortadadır. Ne kadar çok uluslararası kuruluş bunu kendi gözleriyle görse çatışma ve Ermenistan’ın işgal döneminde yaptıklarıyla ilgili dünya kamuoyunda o kadar çok bilgi olacak.” diye konuştu.

Volkan Bozkır da BM Genel Kurul Başkanı olarak Azerbaycan’ı ziyaret etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın salgınla mücadele için BM nezdinde yaptığı girişimlerden, Bağlantısızlar Hareketi’nin dönem başkanlığındaki başarısından övgüyle bahseden Bozkır, Aliyev’in bahsettiği tüm konuları New York’tan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

AA