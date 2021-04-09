ABD Temsilciler Meclisi’nden Joe Biden’e çağrı: Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin utanç verici sessizliği sona ermeli

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Komisyonu Devlet Başkanı Joe Biden’e çağrıda bulunup 24 Nisan tarihinde yapılacak açıklama ile net bir şekilde Ermeni Soykırımını tanıma talebini öne sürdü ve buna ilişkin imza kampanyası başlattı.

ABD Ermeni Davası Konseyi’nden edinen bilgilere göre geçen ay 38 senatör Ermeni Soykırımını tanışa çarısı içeren bir mektup göndermişti Joe Biden’e.

Mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

“Sayın Devlet Başkanı Biden,

Bu ay sonunda, 24 Nisan tarinde dünya Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıldönümü anacak, 1915-1923 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1.5 milyon Ermeni’nin sistematik bir şekilde katledilmesi ve milyonlarca kişinin yerden edilmesi. Onlarca yıl dünya liderleri 20’inci yüzyılın ilk soykırımı tanırken ABD Devlet Başkanı susuyor. Biz gururlu ve doğruluğa, adalete destek olan ABD Ermeni toplumuna katılarak 24 Nisan açıklamanızda net bir şekilde Ermeni Soykırımı gerçeğini tanımaya çağırıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI