Yeni bir nükleer santral

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı’na Ermenistan’da yeni bir nükleer santral kurma olasılığını değerlendirmesini teklif etti

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmede Ermenistan’da yeni bir nükleer santral kurma olasılığını değerlendirmesini teklif etti.

“Umarım bugün stratejik yatırımlarla ilgili bazı konuları görüşürüz.

Bu bağlamda, sizinle Ermenistan’da yeni bir nükleer santral kurma olasılığını görüşmek istiyorum”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu