Türkiye yetişkin olmayan paralı askerleri Karabağ’a karşı savaşmak için Azerbaycan’a göndermiş

Türkiye’nin destekli Suriye muhalif güçleri çocuk yaşındaki, yetişkin olmayan paralı askerler toplayıp Libya ve Azerbaycan’a gönderiyorlar.

Fajr Maalaki isimli Suriyeli eski paralı asker bu bilgileri aktardı. Onun sözlerine göre kendisi Türkiye destekli Özgür Suriye ordusuna katıldığında daha 13 yaşındaydı.

Maalaki konuyla ilgili ayrıntılar aktarırken şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Özgür Suriye ordusunu Azerbaycan’a gönderdiğinde(Azerbaycan’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirdiği saldırısına destek vermek amacıyla) onların arasında da çocuklar vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi Libya ve Ermenistan’a göndermişti. Genç nesil, savaş başladığında daha çocuk olanlar bilinçsizdi, eğitimsizdi, cahil ve saftı. Sanırım onlar hep Türkiye’nin kölesi kalacak.”

ERMENİ HABER AJANSI