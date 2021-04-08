SÜRYANİ PATRİK VEKİLİ KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSU VESİLESİYLE PATRİKHANE’DE

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 8 Nisan 2021, Perşembe, saat 15:30’da, Melfono Diyakos Zeki Demir refakatindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin’i Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Basın Bölümü Sorumlusu Rahip Harutyun Damadyan, Genel Sekreter Yardımcısı Rahip Hovagim Seropyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular.

Metropolit Yusuf Çetin, Patrikhane girişinde din adamları tarafından karşılandı ve kabul salonuna geçti. Burada iki ruhani önder birbirlerini selamladılar ve Metropolit Hazretleri Süryani Cemaati adına, Patrik Hazretleri’nin şahsında Ermeni Kilisesi’nin Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutladı. Patrik Hazretleri ve Metropolit Hazretleri, iki kiliseyle alakalı ortak sorunlar hakkında sohbet ederken, özellikle coronavirüs pandemi sürecinin yarattığı sıkıntılara değindiler. Dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden bu pandemi süreci, hem kiliselerin faaliyetlerinin yavaşlamasına, hem de kiliseler arası ilişkilerin ve karşılıklı ziyaretlerin sekteye uğramasına neden olmuştu. Diğer yandan, Metropolit Yusuf Çetin, Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Ermeni Patriği’ne cemaati adına tebriklerini şahsen iletmeyi arzuladığını belirtti. İki ruhani önder, aynı zamanda kendi cemaatlerindeki dini ve sosyal yaşam hakkında sohbet ettiler ve cemaatlerindeki olumlu gelişmeler hakkında da konuştular. Bu vesileyle, pandeminin etkisini bir an önce yitirmesini ve kiliselerin hizmetlerine eskiden olduğu gibi daha aktif bir şekilde devam etmelerini dilediler.

Kadasetli Patrik Hazretleri, ziyaret vesilesiyle Metropolit Yusuf Çetin’e teşekkürlerini sundu ve Metropolit Hazretleri’nin şahsında Süryani Cemaati’ne esenlik diledi. İsa Mesih’te bir kardeşliğin önemini vurgulayarak, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, bu kardeşliğin bir lütuf olduğunu belirtti. Patrik Hazretleri, bu yıl İstanbul’daki Ermeni kiliselerinde törenlerin halka kapalı olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl özellikle Patrikliğimiz’in “Lraper” sosyal medya hizmetinin bir kazanımı olarak, tüm törenlerin Patrikliğimizin sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlandığını belirtti. Bu yayınların binlerce insan ulaşması ise bu sıkıntılı süreçteki en sevindirici ve ümit verici haberlerin başında gelmekteydi.

Ruhani Önderimiz, bu ziyaret vesilesiyle Metropolit Hazretleri’ne bir sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde, Patrikliğimiz bünyesinde, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri hakkında bir anı kitabının hazırlandığını ve bu kitap içerisinde ruhani önderlerin yazılarının ve Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin resimlerinin de bulunduğunu belirterek, yeni kitabın ilk nüshalarından birini Metropolit Hazretleri’ne takdim etti. Metropolit Yusuf Çetin, bu sürpriz sonrasında, memnuniyetini belirtti ve müteveffa Patriğimizi özlemle andı.

Ziyaretin sonunda, Metropolit Yusuf Çetin konukseveriğinden dolayı Patrik Sahak II. Hazretleri’ne teşekkür etti ve sonrasında Patrikhane’den ayrıldı.