Sesli Kitap Uygulaması ‘Kitap Dinler’ Yayın Hayatına Başladı

Kar amacı gütmeyen ücretsiz sesli kitapların ve podcastlerin yer aldığı ‘Kitap Dinler’ uygulaması 23 Mart’ta yayın hayatına başladı. ‘Dinle, Düşün, Değiş’ sloganıyla Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Bulgaristan, Almanya, İngiltere ve Belçika olmak üzere 7 ülkede hizmete başlayan uygulama, çok yakında birçok ülkede daha yayın hayatına başlayacak.

Tüm tablet ve telefonlara uygun olan uygulama, Apple Store ve Android Market’ten ücretsiz olarak indirilebilir. Tamamen gönüllüler tarafından desteklenen projenin amacı, ne zaman ve nerede olursanız olun yeni bir kitaba başlamaya hazır olduğunuzda, aralarında seçim yapabileceğiniz en iyi ve en yeni başlıkları sunmaktır.

Neden Kitap Dinler?

Kitap Dinler’de gözlerinizi yormadan kitaplar arasında dolaşın, dinleyin ve öğrenin. Onlarca ve yüzlerce kitap, kulaklığınız aracılığıyla zihninize ve yüreğinize ulaşabilir.

Yolculuklar bazen sıkıcı olabilir. Gün içinde metroda, vapurda, yürürken, hatta araç sürerken keyifli bir şekilde kitapları dinlemeye devam edebilirsiniz. Kitap Dinler’de kendi zevkinize göre bir kitap seçip hayal gücünüzün dünyasını keşfedebilirsiniz.

Kitap Dinler, daima sizinle birlikte olacak. İnternet bağlantınızın olup olmamasının bir önemi yok. Sevdiğiniz kitapları telefonunuza ve tabletinize indirebilir, her yerde çevrimdışı dinleyebilirsiniz. Gece ve gündüz fark etmeden dilediğiniz her an sizlere bir kulaklık kadar yakın olacak.

Paylaşmak güzeldir. Kitap hediye etmek her zaman çok değerli ve ince bir davranıştır. Beğendiğiniz bir kitabı dilediğiniz arkadaşınıza mesaj yolu ile gönderebilir ve tavsiye edebilirsiniz.

Her fırsatta kitap okumayı sevenlerdenseniz ağır sırt çantaları nedeniyle muhtemelen bel ağrısıyla yaşamayı öğrenmişsinizdir. Kitap Dinler ile aynı anda pek çok kitaptan araştırma yapabilir, dinleyebilir ve öğrenebilirsiniz.

Kitaplar sahip olduğumuz en büyük hazinelerden biridir. Kitaplar dünya anlayışınızı geliştirir. Bırakın Kitap Dinler ile farklı deneyimler ve düşüncelerle fikir dünyanız zenginleşsin. (SAT-7 TÜRK/SMY)

https://haber.sat7turk.com/sesli-kitap-uygulamasi-kitap-dinler-yayin-hayatina-basladi/