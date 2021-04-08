Papa Francis’ten IMF’ye mektup: Yoksul ülkelerin borç yükünü azaltın

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık ilkbahar toplantısı öncesinde mektup yazdı: Pandemiyle durumları kötüleşen en yoksul ülkelerin borç yükü azaltılmalı.

DUVAR – Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’na mektup yazarak, yoksul ülkelerin borç yükünün azaltılması çağrısı yaptı. Papa Francis, korona virüsü pandemisi nedeniyle ağır darbe alan bu ülkelerin hem borçlarının düşürülmesi, hem de küresel karar alma mekanizmalarında daha fazla söz hakkı sahibi olmaları çağrısında bulundu.

IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık ilkbahar toplantısının katılımcılarına hitap eden Papa Francis, pandeminin dünyayı birbiriyle bağlantılı olan sosyo-ekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle yüzleştirdiğini belirtti. Katolik lider, ‘dünya nüfusunun çok küçük bir azınlığının bütün servetin yarısına sahip olduğu bir ortamda eşitsiz ve sürdürülebilir olmayan ekonomik ve toplumsal hayat modeline dönülmemesi gerektiğini’ belirtti.

Papa Francis, “Küresel dayanışma ruhu en azından, pandemiyle durumları iyice kötüleşen en yoksul ülkelerin borç yükünde ciddi bir azaltmayı gerektirir” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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