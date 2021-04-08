“Jön Türkler” adını değiştirdi – Ermenistan Kamu Radyosu

“Jön Türkler” kayıt şirketi Ermeni Soykırımı ile ilişkisi nedeniyle adını değiştirdi

Rolling Stone’un haberine göre İngiliz plak şirketi “Jön Türkler” (Young Turks), bu adın Ermeni Soykırımı ile ilişkilendirildiği için “Young” olarak değiştirdiğini duyurdu.

Plak şirketi kurucusu Caius Pawson, değişikliğin “uzun görüşmelerin” sonucu olduğunu söyleyerek 6 Nisan Salı günü Instagram’da kararı açıkladı.

Neden “Jön Türkler” isminin seçildiğini ve ismin tarihsel önemini anlattı.

Pawson, ismin ilham kaynağının 1981’de Rod Stewart’ın bir şarkısı olduğunu belirtti.

Ancak, bu terimle ilgili daha derin tarihsel gerçeklerin, özellikle de Jön Türklerin 1915’ten beri Ermeni Soykırımı’nı işlediklerinin farkında olmadıklarını kaydetti.

24 Nisan arifesinde isim değişikliğine ek olarak, “Young” Londra’daki Ermeni Enstitüsü’ne bağışta bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu