ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Ermeni Manastırı’nda yapılan etkinliği kınadı (Video)

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, Kutsal Makar Ermeni Manastırı’nda yapılan etkinliği kınadı.

Büyükelçi Garber, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, din özgürlüğünün temel bir değer olduğu vurgulanırken, dini liderlerin, ‘kullanılsın ya da kullanılmasın dini yerlerin korunması’ çağrısı yapıldı.

”ABD Büyükelçiliği, Kutsal (Surp) Makar Ermeni Manastırı’nın kötüye kullanılmasını şiddetle kınıyor. İbadet özgürlüğü temel bir değerdir ve dini liderlerin, kullanımda olsun ya da olmasın tüm ibadet yerlerinin kötüye kullanım, vandalizm ve adaletsizliğe karşı korunması çağrısını yineliyoruz.

Manastır geçtiğimiz hafta yapılan izinsiz parti ile gündeme gelmişti.

The U.S. Embassy strongly condemns the misuse of Saint Magar Armenian Monastery. Freedom of worship is a fundamental value, and we echo the call from religious leaders that all places of worship, in use or not, be protected against misuse, vandalism, and desecration. — Ambassador Garber (@USAmbCy) April 7, 2021

İlk olarak M.S.1000 yıllarında bir Koptik manastır olarak kurulmuş ve İskenderiye’li aziz St. Makarios’a adanmıştır. Meryem Manastırı olarak da anılmaktadır. 15. yy. başında Ermeni Kilisesi’ne geçen manastır, zamanla Ermeni hacılarının Kudüs’e giderlerken geçiş noktası – ikinci bir hac noktası- işlevini görmüştür. 1974 yılına kadar bu işlevi sürmüştür. Lefkoşa’da yaşayan Ermeni toplumu tarafından yazlık olarak da kullanılmaktaydı. Şu andaki kalıntılar 19. yy’a aittir. Ayrıca duvarlarında Ermenice yazıt da bulunmuştur.

Türkiye’nin Kıbrıs işgalinden sonra manastır Ermenilerin kontrolünden çıkmış ve 1998 yılında Türk iktidarı tarafından otele dönüştürülmüştü.

Aziz Makarios’un isim günü olan Mayıs ayının ilk Pazar günü ise hemen hemen tüm Ermenilerin bir buluşma yeriydi. Bu günde HERİSA (Harisa) adıyla bilinen Herse yapılıp gelenlere ikram edilirdi. 1974 sonrası geleneksel yıllık ziyaretler kesilmiş olmasına karşın, 2007 yılından itibaren yeniden yığınlar halinde ziyaret edilmeye başlanmıştır. 2020 yılında Surp Magar Ermeni Manastır’ında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteklediği ve İki Toplumlu Kültür Komitesi’nin bir projesi olan restorasyon çalışmalarına yeniden başlanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/04/08/ABD-Lefkoşa-Ermeni/205743