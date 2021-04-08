ABD, Ermeni Soykırımı’nı tanıdığında… – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD’nin Ermeni Soykırımı’nı tanıması Ermeni-Türk ilişkilerini değiştirmeyecek

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü Kafkasya ve Orta Asya çalışma grubu başkanı Alexander Skakov, ABD’nin Ermeni Soykırımı’nı tanımasının, Ermeni-Türk ilişkilerinde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bildirdi.

“Bugün, ABD Başkanı Joe Biden 24 Nisan’daki Ermeni Soykırımı’nın tanınmasından gerçekten yanadır.

Washington’daki havaya, Türk-Amerikan ve Rus-Amerikan ilişkilerinin mevcut düzeye bakılırsa, böyle bir tanımanın gerçekleşebileceğine inanıyorum.

Bugün Erivan ile Washington arasında bu yönde aktif bir çalışma yapılmamaktadır.

Bu nedenle, tanınması halinde, yalnızca Amerikan gündemi ve çıkarları tarafından koşullandırılacaktır”,- demektedir Skakov.

Bu açıdan bakıldığında Rus uzman, Türkiye’ye yerini göstermek için soykırımın ABD Başkanı düzeyinde tanınmasını bekleme eğilimindedir.

Skakov’a göre bu, Biden yönetiminin davranışına uygun olacak.

Her şeyden önce, Ankara’nın son derece bağımsız ve cesur bölgesel politikası nedeniyle, dahası Rusya ile işbirliği içinde olmasından dolayı.

Bu bağlamda Skakov, Türkiye’nin doğuda ABD için yarattığı sorunların da altını çizdi.

Biden 2019’da ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Ermeni Soykırımı konusundaki kararlarının alınmasını destekleyerek, cumhurbaşkanı seçildiğinde Ermeni Soykırımı’nı tanıma sözü verdi.

Rus uzman, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti’den birçok kongre üyesinin bu gündem etrafında birleşmesini tanınma yönünde olası bir teşvik olarak görüyor.

Skakov’a göre, bu benzersiz fenomen, Biden’in Kongre üyelerine yazdığı mektupla birlikte, bu olasılığa ek şanslar, hatta belirleyici bir faktör sağlamaktadır.

Aynı zamanda, Skakov’un tahminine göre Ermeni Soykırımı’nı tanıması genel olarak sembolik bir adım olacak ve bu da Washington ile Ankara arasındaki ilişkileri daha da zorlaştıracak.

Özellikle konunun son derece acı verici doğasından dolayı Ankara’da tartışıldığı düşünüldüğünde.

Tabii ki Türkiye bu tarihsel sorunun üstesinden gelmeyi umuyor.

Bu ışık altında Amerika Birleşik Devletleri soykırımı tanıyarak, bölgede meydana gelen olayları etkilemek ve müdahale etmek için kozlara sahip olduğunu Türkiye’ye gösterecektir.

“Ermeni-Türk özel gündeminde bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

Öncelikle, bir sonraki Karabağ savaşından sonra bölgede zaten değişen ruh halleri ışığında.

Her şeyden önce mevcut durum, özellikle de ilişkilerin beklentileri nedeniyle”,- sonucuna varmaktadır Skakov.

Ermenistan Kamu Radyosu