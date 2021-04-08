13 yaşındaki Ermeni Narek Khanzadyan uluslararası duduk yarışmasında birinci oldu

İspanya’da düzenlenen Uluslararası “Paints of the Spanish Sun” online yarışma-festival çerçevesinde 13 yaşındaki Ermeni duduk sanatçısı Narek Khanzadyan festivalin birinciliğini kazandı.

Yarışma kapsamında Narek Ermeni halk oyunlarından ‘Khazakhi’ melodisini seslendirdi ve jürinin yüksek puanlarını aldı.

13 yaşındaki Narek için bu ilk uluslararası yarışma değil. Küçük sanatçı başka birçok ödüller de kazanmıştır.

Bu günlerde Narek Khanzadyan Yerevan’da gerçekleştirilen ‘Dudukman’ uluslararası yarışma-festivaline de katılıyor.

Ayrıca İtalya’da düzenlenen ‘Geleceğin yıldızları’ adlı uluslararsı yarışmasında da yer alıyor Narek.

İtalya’da düzenlenen bu yarışma çerçevesinde online oylama gerçekleştiriliyor ve 13 Nisan tarihine kadar oyunuzu bu linkten Narek Khanzadyan’a verebilirsiniz.

Narek Khanzadyan 8 yaşından beri duduk enstrümanı çalıyor ve ileride profesyönel duduk sanatçı olmaya karar verdi.

ERMENİ HABER AJANSI