ԶԵԿՈՅՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ / PATRİKLİK DUYURUSU (TR⇓)

Մեր հոգեւորականաց դասուն, համայնքային ու թաղային մարմիններուն եւ մերազն հաւատացեալժողովուրդի անդամներուն կը տեղեկացնենք, թէ Պատրիարքարանի պաշտօնեաներէն միոյն մօտստուգուած թագաժահրի վարակման պատճառաւ, նաեւ նկատի ունենալով օրուան առողջապահականժխտական պայմանները, Պատրիարքարանը ցնոր տնօրինութիւն փակուած է ընթացիկ այցելուներու։ Այսառթիւ, խորհրդակատարութեանց անմիջական դիմումներու համար դիմել Տիկին Սօնա Կիւզէլեանի, (0542) 646-9521 բջիջային հեռախօսի համարով, յարգելով աշխատանքային ժամերը։

ԴԻՒԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ

08.04.2021

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Patrikhanemizde görevli bir personelde Corona Virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, aynı zamanda günümüzde görülen olumsuz sağlık koşullarının da dikkate alınması sonucu Patrikhanemiz ikinci bir duyuruya kadar olağan ziyaretlere kapatılmıştır. Vaftiz, düğün ve cenaze törenleri ile ilgili olarak mesai saatleri dahilinde (0542) 646-9521 no.lu telefon vasıtasıyla Bayan Sona Güzelyan’a başvurulması rica olunur. Patrikliğimize bağlı ruhanilere, cemaat ve kilise vakıflarının yönetim kurullarına ve cemaatimiz üyelerine duyurulur.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

08.04.2021

Աղբիւր։ Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/