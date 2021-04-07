Ulusal Güvenlik’te vatana ihanet davasında başlatılan ceza davasının ön soruşturmasını tamamladı

Ermenistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Teşkilatı Soruşturma Dairesi tarafından yürütülen kapsamlı ve etkili bir soruşturma sonucunda, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşının daha önce birçok kez Türkiye Cumhuriyeti’ne geldiğine dair bir temsilci tarafından yeterli olgusal bilgi elde edildi.

Daha sonra Türkiye’de yaşayan bir tanıdık aracılığıyla daimi ikamet ettiği yere dönen Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, cep telefonu numarasını yabancı bir istihbarat görevlisine verdi.

Sonuç olarak, telefon görüşmeleri sırasında, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, söz konusu örgütün düşmanca faaliyetlerde bulunan temsilcisinden, Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve dış güvenliği zararına ve Artsakh Cumhuriyeti, suç faaliyetleri, devlet sırları Halihazırda mevcut olan bilgileri edinme veya aktarma teklifi, ardından ilgili içerikle ilgili sözleşmeyi imzalayarak söz konusu kişiye İnternet üzerinden gönderdi ve takma adını seçti.

Bundan sonra, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, yabancı bir kuruluşun temsilcisine düşmanca faaliyetlerde bulunmak için yardım sağlamakla ilgili suç faaliyeti sırasında, toplanan devlet ve resmi gizli veriler ile diğer bilgilerle birlikte kendisine iletilir. Dış istihbarat teşkilatı, ikincisini transfer etti ve karşılığında yaklaşık 1.500 dolar aldı.

Ön soruşturmada açıklanan eylemleri gerçekleştirmek için elde edilen yeterli delilin birleştirilmesi koşullarında, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı sanık sıfatıyla yer almış ve Ermenistan Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin 1. fıkrası ile suçlanmış, tutuklama uygulanmıştır ihtiyati tedbir olarak, Ermeni vatandaşının karısı da vatana ihanete yardım ve yataklık etmekle suçlandı ve kendisine hapis dışı tedbir konuldu.

Sanıklar suçlamaları kabul ettiler ve ifade verdiler.

5 Nisan 2021’de, iddianamenin onaylanması ve davanın esas incelemeye tabi tutulması için mahkemeye gönderilmesi amacıyla, söz konusu iki şahıs aleyhine açılan ceza davası, iddianame ile ön soruşturmadan sorumlu savcıya gönderildi.

Ermenistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi, yabancı ülke ve diğer kuruluşlar ile şahısların özel hizmetlerinin tespiti, önlenmesi ve kesintiye uğramasına karşı tutarlı ve tavizsiz bir şekilde mücadele edeceği ve aktif tedbirler almaya devam edeceği konusunda uyarıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu