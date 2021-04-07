Süryani rahibe iki yıl bir ay hapis cezası

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Süryani Rahip Sefer (Aho) Bileçen’in “Örgüte yardım” iddiası yargılandığı davada iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Bileçen daha önce yaptığı açıklamada, “Kim kapıma gelirse yardım ederim” demişti.

DUVAR – Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak 2020’de 10 kişi ile birlikte gözaltına alınarak 10 Ocak 2020’de tutuklanan, 14 Ocak 2020’de ise tahliye edilen Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Dosyası ayrılan Rahip Bileçen’in “Örgüt üyesi olma” iddiası ile yargılandığı davanın karar duruşması Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Rahip Bileçen’in avukatı katılırken, kendisi katılmadı.

Gelen evrakların okunmasının ardından geçilen duruşmada savcılık “Örgüte yardım ettiği” iddiası ile ceza istemine dönük mütalaasını yineledi. Rahip Bileçen’in avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Bileçen’e aynı gerekçe ile toplamında iki yıl bir ay hapis cezası verdi.

Tutuklanmasının ardından Urfa Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ile görüşen Rahip Bileçen, avukatları aracılığı ile şu mesajı paylaşmıştı: “2018 yılında 2 örgüt mensubu manastıra geldi. Benden yemek istediler. Ben de verdim. Daha sonra bu tespit edilmişti. Bunun üzerine dönemin Jandarma Komutanı Metropoliti devreye koyarak benimle görüştüler. Ben inkar etmedim. Olayın tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemi alınmasını istedim ancak herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Tutanak tutulmasının ardından konunun kapatıldığını sanıyordum. Kim kapıma gelirse veririm. Dini ve felsefi olarak vermem gerekiyor. Rahip olduğum için de yalan söyleyemem. Ben bunu herhangi bir örgüte yardım etmek için değil, inancım gereği yapıyorum. Felsefi anlamda ben ihbar da edemem. Dini anlamda da böyle. Ben zaten manastır dışına çıkamam.” (MA)

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