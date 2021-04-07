Rahip Aho (Sefer) Bileçen’in mahkemesi ile ilgili Mor Gabriel Manastırı Vakfından basın açıklaması

HYETERT – Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak 2020’de 10 kişi ile birlikte gözaltına alınmış, 10 Ocak 2020’de tutuklanmış, 14 Ocak 2020’de ise tahliye edilmişti. Rahip Bileçen’in “Örgüt üyesi olma” iddiası ile yargılandığı davanın karar duruşması Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Rahip Bileçen’in avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Bileçen’e toplamında iki yıl bir ay hapis cezası verdi.

Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı, Rahip Sefer Bileçen’in söz konusu mahkeme kararı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine, bir açıklama yayımladı.

Yaptığı açıklamada, kendisinin masum olduğuna inancının tam olduğunu ifade eden Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kuryakos Ergün, basında yer alan ”inancımın gereğini yaptım” ve ”2 örgüt mensubu manastıra geldi” benzeri ifadelerin kendisine ait olmadığının altını çizdi ve hukuki süreç devam ederken Rahibin görevinin başında olduğunu söyledi.