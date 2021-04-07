Putin’le görüşen Paşinyan: Rus barış gücünün Karabağ’daki varlığı bölgedeki istikrarın en önemli unsuru haline geliyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya lideri Putin’le görüşmesinde, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki varlığının bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini belirtti.

Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücünün önemini dile getirerek bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini ifade etti.

Paşinyan şu ifadeleri kullandı: “Her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin varlığının bölgede istikrar ve güvenlik için en önemli unsur haline geldiğini belirtmek isterim. Bu bağlamda bugün sizlerle bölgemizdeki, Dağlık Karabağ’daki, Ermenistan ve çevresindeki güvenlik sisteminin mimarisi ile ilgili görüşlerinizi ele almayı umuyorum. Elbette bugün Rus-Ermeni ortak kuvvet grubunun faaliyetlerinin bazı nüanslarını görüşeceğiz.”

‘Rusya’dan Kovid-19 aşısı teslimatlarının artırılmasını umuyoruz’

Erivan’ın yarın Moskova’dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini teslim alacağına dikkat çeken Paşinyan, ileride teslimatların devam etmesini umduğunu söyledi: “Kovid-19 salgını ile mücadelede sıkı işbirliği içerisindeyiz, yarın Rus aşısının ilk partisi elimize geçecek ve etkinliğini kanıtladığı için Rus aşısını daha büyük miktarda almayı umuyoruz.”

Paşinyan, Ermenistan’a yarın ulaşacak partinin 15 bin doz içerdiğini, fakat ülkede 1 milyon dozdan fazlasına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

‘Esirler ve rehineler konusu hala çözüme kavuşturulmadı’

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile çatışmaların ardından esirler ve rehineler konusunun hala çözülmediğini aktaran Paşinyan şöyle devam etti: “Bu bağlamda henüz çözülmemiş çok önemli bir konu olduğunu belirtmek isterim, savaş esirleri, rehineler ve diğer tutuklular konusu. Defalarca görüştüğümüz gibi, 9 Kasım (2020) açıklamasına göre tüm rehineler, savaş esirleri ve diğer tutuklular memleketlerine iade edilmeliydi. Fakat maalesef Azerbaycan’da hala tutuklularımız var. Bu konunun çözümü ile ilgili aramızda anlaşmazlık olmamasına sevindim.”

‘Ermenistan’da yeni nükleer santral inşaatını görüşmeyi umarım’

Putin’le bazı stratejik yatırımlarla ilgili konuları da görüşmeyi umduğunu belirten Paşinyan, “Bugün stratejik yatırımlarla ilgili bazı konuları da ele alacağımızı umuyorum ve bu bağlamda bugün sizinle Ermenistan Cumhuriyeti’nde yeni bir nükleer santral inşa etmenin imkanlarını görüşmek isterim” ifadelerini kullandı.

Putin: En ivedi sorun Karabağ’daki durumun normale dönmesi

Putin de Dağlık Karabağ’daki durumun normale dönmesinin en güncel ve en ivedi sorun olarak devam ettiğine vurgu yaptı. Rus lider, “Elbette ikili ilişkilerin tesis edilmesi açısından konuşacak çok şeyimiz var ve elbette en güncel, en ivedi sorun, Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumun normale dönmesi” diye konuştu.

‘Koronavirüs aşısı konusunu, Rusların aleyhine olmayacak şekilde çözeceğiz’

Paşinyan’a Kovid-19 aşısının Ermenistan’a gereken miktarda teslimat sorununu çözme sözü veren Putin, fakat çözümün Rusya vatandaşlarının da aleyhine olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Rus aşısını Ermenisan’a tedarik etmenin önemine değinen Paşinyan’a yanıt veren Putin, “Bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum, Rusya vatandaşlarının, Rus tüketicilerin aleyhine olmayacak şekilde. Üretim hacmimiz ülke içindeki taleple karşılaştırılabilir durumda” ifadelerini kullandı.

Aşı üretim hacimlerinin genel olarak aşı olmak isteyenlerin sayısıyla örtüştüğüne dikkat çeken Putin, “Hatta arz biraz daha ağır basıyor. Fakat aynı zamanda üretim hacimleri de artıyor. Bunu görüşeceğiz” vurgusunu yaptı.

Sputnik Türkiye