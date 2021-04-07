Paşinyan: Rus barış gücünün Karabağ’daki varlığı bölgedeki istikrarın en önemli unsuru haline geliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesinde, Rus barış gücü askerlerinin Artsakh’taki (Karabağ) varlığının bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini belirtti.

Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh’ta görev yapan Rus barış gücünün önemini dile getirerek bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini ifade etti.

Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin varlığının bölgede istikrar ve güvenlik için en önemli unsur haline geldiğini belirtmek isterim. Bu bağlamda bugün sizlerle bölgemizdeki, Dağlık Karabağ’daki, Ermenistan ve çevresindeki güvenlik sisteminin mimarisi ile ilgili görüşlerinizi ele almayı umuyorum. Elbette bugün Rus-Ermeni ortak kuvvet grubunun faaliyetlerinin bazı nüanslarını görüşeceğiz.”

ERMENİ HABER AJANSI